19:08 27 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Вид на город Кабул в Афганистане

Представители официальной власти Афганистана не приедут на встречу в Москве

© Sputnik / Валерий Мельников
В мире
Получить короткую ссылку
96 0 0

Такое решение Афганистан принял "независимо, как суверенная страна", оно не связано с отказом США принимать участие во встрече, заявили в МИД республики.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. МИД Афганистана заявил, что представители официальной власти республики не собираются участвовать в конференции, которая пройдет в Москве, сообщает Sputnik Афганистан.

"Мирный процесс должен проходить под руководством только Афганистана, только правительства Республики Афганистан. У нас уже есть наш совет мира, мы работаем над переговорами с "Талибаном". И, конечно, мы продолжим. Конечно, мы будем руководить мирным процессом, но, кстати, у нас очень близкие отношения с Россией, и Россия — большая и сильная страна в регионе и один из наших друзей", - заявил представитель ведомства Сибгатулла Ахмади.

Боевики движения Талибан
© Commons.wikimedia / isafmedia
Талибы приедут в Москву на встречу по Афганистану
Он отметил, что данное решение Афганистан принял "независимо, как суверенная страна", оно не связано с отказом США принимать участие во встрече.

Афганский политический эксперт Шива Шарк в беседе со Sputnik cказал, что решение правительства Афганистана не участвовать в переговорах с талибами в Москве отрицает стратегию национальной конвергенции.

"Мирные переговоры по Афганистану в России – дипломатические усилия по достижению региональной конвергенции. Я считаю, что без привлечения Китая, Ирана, Пакистана, России, Индии, даже Турции, стран Центральной Азии и Южной Азии мы не сможем выйти из афганского кризиса. Отсутствие представителей правительства Афганистана на мирной конференции в  Москве фактически говорит о том, что Кабул сказал нет стратегии регионального конвергенции и что он не доверяет своим соседям", - отметил он.

По словам Шарка, для решения афганской проблемы необходима макрорегиональная политика. Только достигнув соглашения в регионе, можно побороть кризис в Афганистане.

"Афганская внешнеполитическая доктрина должна основываться на этой стратегии, и мы стремимся развивать региональные отношения с государствами, которые важны для нашей страны", - уверен он.

Перспективы перемирия талибов и официального Кабула будут обсуждать в российской столице 4 сентября. Основная цель МИД РФ – обеспечение безопасности российских граждан на территории Исламской республики и запуск процесса национального примирения. Представители движения радикального движения "Талибан" согласились участвовать во встрече.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первоклассник в День знаний в одной из школ Баку, архивное фото
    Учить по-русски

    В Управление образования Баку обращаются сотни родителей с просьбой выделить им места в первых классах русского сектора, но мест не хватает.

  • Группа Secret Service в гостях у Sputnik
    Секрет успеха

    Участники группы Secret Service спели вживую в редакции Sputnik Беларусь и объяснили, как музыка Рахманинова помогла им стать популярными.

  • Йога
    Бархатный сезон

    Новый Афон, Гагра, поселок Цандрипш, село Алахадзы и Пицунда попали в пятерку курортов Абхазии, популярных для бюджетного отдыха в сентябре.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Армении посетил Автовокзал Еревана
    "Так невозможно работать"

    В Армении водители маршруток жалуются на кабальные условия работы. Замглавы Минтранса отправился в Армавир, чтобы ознакомиться с ситуацией.

  • Молодожены с бокалами шампанского
    Не время пить шампанское

    По обычаю после свадебных клятв молодожены выпивают по бокалу шампанского, однако в Риге придется создавать новую традицию.

  • Демонстрация военной техники НАТО в Вильнюсе
    Северный отток

    Население Литвы за годы независимости сократилось на треть. И люди продолжают уезжать. В Прибалтике уверены, что Россия коварно воспользуется этим.

  • Флаг Республики Молдова
    Взгляд в историю

    Республика Молдова отмечает сегодня годовщину своей независимости. Sputnik вспомнил о разных этапах молдавской государственности, берущей начало в XIV веке.

  • Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
    Могли бы уважить

    Экс-президент Эстонии предложил дать штаб-квартире НАТО имя Джона Маккейна, чтобы выразить уважение к "защитникам свободы".

  • Приезд Рауля Хаджимба в Южную Осетию
    День мужества и стойкости

    Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента и народ Абхазии с 10-й годовщиной признания независимости республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия - 2018
"Мирная миссия - 2018": как прошли совместные учения военных стран ШОС
СПУТНИК_Взвешивание животных в лондонском зоопарке
Пингвины и сурикаты: зачем в зоопарке взвесили 17 тысяч животных
Общение без границ: какой язык мира стоит выучить

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054