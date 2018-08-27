Представители официальной власти Афганистана не приедут на встречу в Москве

Такое решение Афганистан принял "независимо, как суверенная страна", оно не связано с отказом США принимать участие во встрече, заявили в МИД республики.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. МИД Афганистана заявил, что представители официальной власти республики не собираются участвовать в конференции, которая пройдет в Москве, сообщает Sputnik Афганистан.

"Мирный процесс должен проходить под руководством только Афганистана, только правительства Республики Афганистан. У нас уже есть наш совет мира, мы работаем над переговорами с "Талибаном". И, конечно, мы продолжим. Конечно, мы будем руководить мирным процессом, но, кстати, у нас очень близкие отношения с Россией, и Россия — большая и сильная страна в регионе и один из наших друзей", - заявил представитель ведомства Сибгатулла Ахмади.

© Commons.wikimedia / isafmedia Талибы приедут в Москву на встречу по Афганистану

Он отметил, что данное решение Афганистан принял "независимо, как суверенная страна", оно не связано с отказом США принимать участие во встрече.

Афганский политический эксперт Шива Шарк в беседе со Sputnik cказал, что решение правительства Афганистана не участвовать в переговорах с талибами в Москве отрицает стратегию национальной конвергенции.

"Мирные переговоры по Афганистану в России – дипломатические усилия по достижению региональной конвергенции. Я считаю, что без привлечения Китая, Ирана, Пакистана, России, Индии, даже Турции, стран Центральной Азии и Южной Азии мы не сможем выйти из афганского кризиса. Отсутствие представителей правительства Афганистана на мирной конференции в Москве фактически говорит о том, что Кабул сказал нет стратегии регионального конвергенции и что он не доверяет своим соседям", - отметил он.

По словам Шарка, для решения афганской проблемы необходима макрорегиональная политика. Только достигнув соглашения в регионе, можно побороть кризис в Афганистане.

"Афганская внешнеполитическая доктрина должна основываться на этой стратегии, и мы стремимся развивать региональные отношения с государствами, которые важны для нашей страны", - уверен он.

Перспективы перемирия талибов и официального Кабула будут обсуждать в российской столице 4 сентября. Основная цель МИД РФ – обеспечение безопасности российских граждан на территории Исламской республики и запуск процесса национального примирения. Представители движения радикального движения "Талибан" согласились участвовать во встрече.