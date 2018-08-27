Будь здоров: зачем нужна альтернатива антибиотикам

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Химические антисептики и антибиотики совершили революцию в медицине — способность уничтожать опасные бактерии стала мощной силой на десятилетия вперед.
Валентина Бучнева, глава Евразийского подразделения фармкомпании "Босналек", рассказала о видах биоценозсберегающих препаратов и объяснила, как используется анализ генома бактерий для создания персонализированных лекарств.
Альтернатива антибиотикам
С изобретением антибиотиков медицина получила возможность противостоять болезням, которые до этого были почти неизлечимыми. Действие антибиотиков в организме не ограничивается борьбой с возбудителями инфекций. К сожалению, оно распространяется и на чувствительную к ним нормальную микрофлору организма.
При применении антибиотиков широкого спектра действия состав нормальной микрофлоры меняется: снижается содержание кишечной и ацидофильных палочек, бифидобактерий, появляются нехарактерные для нее и нечувствительные к антибиотикам микроорганизмы.
Традиционно считается, что это происходит в трех основных областях: кишечник, женские половые пути и дыхательные пути. Например, в кишечнике уменьшение количества бифидобактерий приводит к так называемому "биологическому растормаживанию" — активации условно-патогенной флоры. А в женских половых путях антибиотики провоцируют развитие воспалений, вызванных дрожжеподобными грибами рода Candida.
Возникает необходимость применения лекарств, которые не только помогут, но и не навредят. Речь идет о препаратах направленного действия, обеспечивающих лечебный эффект в отношении болезнетворных бактерий и не вредящих нормальной микрофлоре человека.
- обладать достаточной "мощью" для борьбы с инфекцией;
- действовать только там, где в них есть необходимость;
- не оказывать системного действия (т.е. не всасываться в кровь);
- быть безопасными для маленьких детей.
Соблюдение этих условий обеспечивает биоценозсберегающая терапия — лечение препаратами с направленным и локализованным действием.
Биоценоз в человеческом организме
Биоценоз — это широкое понятие, которое применимо ко всей живой природе. Из школьной программы известно: биоценоз — это совокупность всех живых организмов и микроорганизмов на одном участке суши или водоема с однородной средой обитания. В повседневной речи можно услышать схожий по смыслу термин — "экосистема". Биоценоз — это комплекс живых организмов и составная часть экосистемы.
Когда их присутствие сбалансировано, система работает нормально. Когда количество ряда микроорганизмов снижается, происходит дисбиоз — дисбаланс, который может привести к различным заболеваниям и патологическим состояниям. Дисбиоз может возникнуть из-за различных факторов, — например, из-за смены рациона питания, режима дня, приема некоторых антибиотиков.
Микробиоту можно модифицировать — влиять на баланс микроорганизмов. Этот процесс называют модуляцией. К модуляции прибегают в терапевтических целях. Модуляция микробиоты кишечника, например, используется для лечения воспалительных заболеваний.
Есть несколько терапевтических подходов для модуляции и восстановления микробиоты кишечника. Среди них — прием пробиотиков (препаратов, содержащих полезные бактерии) и пребиотиков (веществ, которые позволяют полезным бактериям расти).
Почему для здоровья важен баланс микроорганизмов
Состав микробиоты формируется у людей на самых ранних этапах жизни — с момента рождения. В сбалансированной микробиоте наблюдают так называемый высокий уровень бактериального разнообразия — наличие разных видов бактерий. Чем разнообразнее микробиота по составу, тем лучше она защищена от внешних воздействий, поскольку бактерии в ее составе компенсируют функции друг друга в случае необходимости.
Низкое бактериальное разнообразие наблюдается у людей с воспалительными заболеваниями кишечника, диабетом, псориатическим артритом и другими болезнями. Состав микробиоты кишечника также связывают со склонностью к ожирению и гипертонии.
На уровень разнообразия микробиоты отдельных систем организма в течение жизни влияют среда обитания, режим дня, рацион питания.
Например, установлено, что заменители сахара (сукралоза, аспартам и сахарин) нарушают баланс и разнообразие микробиоты кишечника. То же касается пищевых добавок, таких, как эмульгаторы.
Антибактериальная терапия, особенно длительная, вызывает кишечный дисбиоз, который становится причиной развития антибиотик-ассоциированной диареи. Это и есть один из примеров негативного влияния приема лекарств на микробиоту.
Связь между приемом антибиотиков и дисбиозом стала объектом дискуссий, в том числе ненаучного характера. В частности, распространено мнение, что принимать антибиотики от боли в горле без лишней необходимости лучше не стоит — они убивают не только "плохие" бактерии, но и "хорошие". А это приводит к снижению местного иммунитета.
Другое исследование подтвердило связь приема различных лекарств, не только антибиотиков, с низким уровнем разнообразия микробиоты кишечника. Почти четверть препаратов — нейролептиков, ингибиторов, гормонов — препятствовала развитию по меньшей мере одного вида полезных бактерий.
Чтобы не допустить этого и сохранить баланс, применяются биоценозсберегающие технологии.
Два варианта терапии, сохраняющих микробиоту
Первый — использование препарата, состав которого максимально близок к естественным для человека средам, веществам и компонентам. К таким относятся, например, пищеварительные ферменты и препараты, содержащие лизоцим. Первые используют для восполнения нехватки ферментов поджелудочной железы в случае погрешностей в питании или в тех случаях, когда нужно обеспечить временный "покой" поджелудочной железе.
У препаратов с лизоцимом иная функция. Лизоцим является универсальным антисептиком, который встречается во многих жидких средах человеческого организма. Этот фермент наш организм научился вырабатывать в ходе эволюции для защиты от возбудителей инфекционных заболеваний.
Второй — терапия при помощи препарата с действующим веществом, которое работает только с патогенной микрофлорой — болезнетворными бактериями. Этот принцип использовала, к примеру, компания PharmAthene со своим препаратом Valortim. В 2001 году в США произошел ряд биологических атак на крупные редакции и нескольких сенаторов с использованием спор сибирской язвы.
PharmAthene в том же году начала разрабатывать препарат для борьбы с возбудителем в организме жертвы. Действующее вещество было нацелено на белковый компонент — антиген сибирской язвы. Препарат защищает клетки от повреждения токсинами сибирской язвы и разрушает сам патоген. Исследования показали: препарат способен обеспечить защиту от инфекции при профилактическом приеме и увеличить выживаемость пациентов, если симптомы уже дали о себе знать.
Будущее биоценозсберегающих технологий
Вопросам, связанным с микробиотой, в медицине сегодня уделяется все больше внимания. На рынке уже представлены успешные препараты — те же антисептики против заболеваний горла. Однако медицине и фармацевтике еще предстоит решить несколько важных задач.
Проводятся глобальные исследования по расшифровке генома бактерий, населяющих организм человека. Использование цифровых платформ для анализа данных о составе микробиоты сделает биоценозсеберегающее лечение еще более эффективным и персонализированным.
Более глубокое понимание связи состава микробиоты с различными заболеваниями также поможет в диагностике болезней. Ученые уже сейчас экспериментируют с подходом, позволяющим с помощью пробиотической бактерии в организме установить наличие онкологических заболеваний по результатам анализов.
Эта статистика и многочисленные исследования дают уверенность в том, что биоценозсеберегающие технологии будут "отвоевывать" себе все больше пространства в фармацевтической отрасли и менять наше представление о подходах к лечению заболеваний.