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КПП на границе Таджикистана

Пограничники Таджикистана ищут убивших двух жителей Фархора преступников

© Sputnik / Валерий Блинов
В мире
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На участок госграницы, расположенный на территории Фархорского района с сопредельной территории Афганистана через реку Пяндж проникла вооруженная группа из 10-12 человек.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Военнослужащие пограничного отряда "Хамадони" Таджикистана, поднятые по тревоге сразу же после вооруженного инцидента в Фархоре, ищут преступников, напавших на жителей Фархорского района, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА)

"26 августа текущего года, примерно в 15 часов дня в зоне ответственности погранотряда Хамадони на участок госграницы, расположенный на территории Фархорского района с сопредельной территории Афганистана через реку Пяндж проникла вооруженная группа из 10-12 человек", - пояснили в пресс-службе пограничных войск госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

Напомним, неизвестные вооруженные люди напали на машину марки "Нива", в которой находились трое граждан Таджикистана, и открыли по ним огонь из автоматов Калашникова и ручного гранатомета. От полученных огнестрельных ранений погибли работник лесного хозяйства Хамрохон Саидов  Амирович и работник племенного хозяйства "Гиссар" Давлат Сангинов, ранения получил другой работник хозяйства "Гиссар" Сафархон Рахмонов. Все они занимались сбором кормов для животных и имели специальное разрешение для осуществления работ на приграничной территории.

По факту нападения ведется расследование.




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