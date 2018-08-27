Безалкогольная вечеринка: в Латвии запретили пить шампанское на свадьбах

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. По обычаю после свадебных клятв молодожены выпивают по бокалу шампанского, однако в Риге придется создавать новую традицию.
В Риге есть четыре отделения загса и во всех них работает это правило. Уже при заявке на брачную церемонию молодоженов информируют о том, что пить шампанское в помещениях нельзя. По словам заместителя руководителя рижских загсов Солвиты Бролиши, многие пары и гости не прячут свое разочарование.
"Они недовольны, но поскольку сейчас лето, многие пьют шампанское на улице, вне помещений загса", — отметила она.
Многие считают, что запрет пить шампанское в загсе связан с запретом употреблять спиртные напитки в общественных местах. Однако в думе отметили, что никаких указов издано не было.
"Долгое время назад самоуправление предлагало такую услугу, но сейчас мы поняли, что это не задача думы, а также мы не имеем права торговать алкоголем в муниципальных помещениях, поэтому это выбор самих организаторов свадеб, как все это преподнести. Строгого запрета употреблять шампанское в помещениях самоуправления нет", — отметил исполнительный директор Риги Юрис Радзевич.
В Узбекистане ранее запретили праздновать свадьбы пышно.
Кроме того, в начале августа государственное учреждение "Узбекконцерт" объявило о приеме заявок от граждан с указанием композиций, которые могут войти в список песен, рекомендуемых для свадеб.