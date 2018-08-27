23:39 27 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Фужеры, наполненные шампанским

Безалкогольная вечеринка: в Латвии запретили пить шампанское на свадьбах

© Sputnik / Руслан Кривобок
В мире
Получить короткую ссылку
78 0 0

В Латвии пошли дальше, чем в Узбекистане: молодоженам и их гостям запретили пить шампанское в ЗАГСах.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. По обычаю после свадебных клятв молодожены выпивают по бокалу шампанского, однако в Риге придется создавать новую традицию.

В Риге есть четыре отделения загса и во всех них работает это правило. Уже при заявке на брачную церемонию молодоженов информируют о том, что пить шампанское в помещениях нельзя. По словам заместителя руководителя рижских загсов Солвиты Бролиши, многие пары и гости не прячут свое разочарование.

"Они недовольны, но поскольку сейчас лето, многие пьют шампанское на улице, вне помещений загса", — отметила она.

Свадебный организатор Аделя Батыргареева
© Foto : Из личного архива Адели Батыргареевой
Как сыграть свадьбу в Узбекистане и не разориться
Отметим, что находиться на улицах Риги или в общественных местах с открытой бутылкой алкоголя запрещают правила самоуправления — за их нарушение предусмотрен административный штраф, передает Sputnik Латвия.

Многие считают, что запрет пить шампанское в загсе связан с запретом употреблять спиртные напитки в общественных местах. Однако в думе отметили, что никаких указов издано не было.

"Долгое время назад самоуправление предлагало такую услугу, но сейчас мы поняли, что это не задача думы, а также мы не имеем права торговать алкоголем в муниципальных помещениях, поэтому это выбор самих организаторов свадеб, как все это преподнести. Строгого запрета употреблять шампанское в помещениях самоуправления нет", — отметил исполнительный директор Риги Юрис Радзевич.

В Узбекистане ранее запретили праздновать свадьбы пышно.

Церемония вручения премии Человек года по версии журнала GQ
© Sputnik / Виталий Белоусов
Матильду Шнурову поразили узбекские свадьбы
Напомним, Сенат Олий Мажлиса 29 марта рассмотрел вопрос о принятии постановления, согласно которому было предложено ограничить расходы и строго регламентировать порядок проведения свадеб. Проект постановления включал ограничения по количеству гостей на торжествах и времени проведения банкетов. Также документ регламентировал количество машин на свадьбе и число музыкальных ансамблей, которые развлекают гостей.

Кроме того, в начале августа государственное учреждение "Узбекконцерт" объявило о приеме заявок от граждан с указанием композиций, которые могут войти в список песен, рекомендуемых для свадеб.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прорыв трубы горячего водоснабжения
    Круто сваренные

    Фонтан кипятка высотой 17 метров забил из-под асфальта в центре казахстанского Павлодара. Горячая вода повредила четыре автомашины.

  • Студенты на аудитории. Архивное фото
    Ученья свет

    Почему студенты из Юго-Восточной Азии и Китая хотят изучать русский язык в Кыргызстане, рассказал эксперт.

  • Афганский полицейский на месте взрыва, архивное фото
    Это не мы!

    Власти Таджикистана опровергают сообщения СМИ о том, что самолеты ВВС республики нанесли удары по территории провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.

  • Поднятая ветром пыль, фото из архива
    Буря в пустыне

    Какое влияние на Азербайджан окажет пыльная буря, охватившая юго-восточные провинции Ирана, читайте в материале Sputnik.

  • Группа Secret Service в гостях у Sputnik
    Секрет успеха

    Участники группы Secret Service спели вживую в редакции Sputnik Беларусь и объяснили, как музыка Рахманинова помогла им стать популярными.

  • Хансел Павел Оро Оро
    Домино, люди, независимость

    Журналисты латиноамериканского телеканала Telesur приехали в Абхазию, чтобы подготовить репортаж о праздновании юбилея признания независимости республики.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил сельскохозяйственный рынок (27 августа 2018). Еревaн
    Законы рынка

    Аномальная жара и нехватка оросительной воды привели к дефициту овощей. Премьер Армении Никол Пашинян отправился на рынок, чтобы разобраться в ситуации.

  • Iphone
    Позвони мне, позвони

    Если вы живете в Австралии, а вам постоянно названивают из Латвии, не снимайте трубку — это мошенники, предупреждают местные СМИ.

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, архивное фото
    Заграница нам поможет!

    Литва собирается оказать поддержку Киеву в восстановлении Авдеевки в Донецкой области, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

  • Прорыв трубы горячего водоснабжения
    Круто сваренные

    Фонтан кипятка высотой 17 метров забил из-под асфальта в центре казахстанского Павлодара. Горячая вода повредила четыре автомашины.

  • Студенты на аудитории. Архивное фото
    Ученья свет

    Почему студенты из Юго-Восточной Азии и Китая хотят изучать русский язык в Кыргызстане, рассказал эксперт.

  • Афганский полицейский на месте взрыва, архивное фото
    Это не мы!

    Власти Таджикистана опровергают сообщения СМИ о том, что самолеты ВВС республики нанесли удары по территории провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия - 2018
"Мирная миссия - 2018": как прошли совместные учения военных стран ШОС
СПУТНИК_Взвешивание животных в лондонском зоопарке
Пингвины и сурикаты: зачем в зоопарке взвесили 17 тысяч животных
Общение без границ: какой язык мира стоит выучить

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054