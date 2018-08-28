Скромность должна быть во всем: в Таджикистане определили размер могилы

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Правительство Таджикистана установило параметры могил и надгробий, которые должны соблюдать граждане республики при похоронах родственников.
Правительственная газета "Джумхурият" опубликовала постановление от 25 января 2017 "Порядок содержания и эксплуатации кладбищ".
В документе указано, что на каждого умершего будет выделен участок земли размером 2 метра в длину и 1,5 метра в ширину.
Определены также параметры надгробий. Так, горизонтальное надгробие не должно быть больше полутора метров в длину, одного метра в ширину и полметра в высоту (толщину), вертикальное — не более метра в высоту, полметра в ширину и полметра в толщину.
Контроль за соблюдением правил возложен на представителей комитета и местные органы власти.
Напомним, накануне празднования священного мусульманского праздника Курбан хайит власти строго следили за размером и скромностью праздничного стола.
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В соответствии с решением правительства, граждане не должны допускать роскоши в этом вопросе. Размер праздничного стола, по задумке руководства, не должен превышать 1х1,5 метра, на нем должны быть фрукты, несколько праздничных угощений и сухофрукты.