Скромность должна быть во всем: в Таджикистане определили размер могилы

Власти республики ввели ограничения на чрезмерно широкие могилы, установив их размер, а также размер надгробий.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Правительство Таджикистана установило параметры могил и надгробий, которые должны соблюдать граждане республики при похоронах родственников.

Правительственная газета "Джумхурият" опубликовала постановление от 25 января 2017 "Порядок содержания и эксплуатации кладбищ".

В документе указано, что на каждого умершего будет выделен участок земли размером 2 метра в длину и 1,5 метра в ширину.

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Определены также параметры надгробий. Так, горизонтальное надгробие не должно быть больше полутора метров в длину, одного метра в ширину и полметра в высоту (толщину), вертикальное — не более метра в высоту, полметра в ширину и полметра в толщину.

Контроль за соблюдением правил возложен на представителей комитета и местные органы власти.

Напомним, накануне празднования священного мусульманского праздника Курбан хайит власти строго следили за размером и скромностью праздничного стола.

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В соответствии с решением правительства, граждане не должны допускать роскоши в этом вопросе. Размер праздничного стола, по задумке руководства, не должен превышать 1х1,5 метра, на нем должны быть фрукты, несколько праздничных угощений и сухофрукты.