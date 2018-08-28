Россия готовится к крупнейшим за почти 40 лет военным учениям

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Почти 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и другие машины, свыше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников привлекут к маневрам "Восток-2018", которые станут крупнейшими в России со знаменитых учений "Запад-81", сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
По словам Шойгу, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.
"Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", - сказал Шойгу.
По его словам, маневры начинаются традиционно с большой серии подготовительных мероприятий - около 15 специальных учений по обеспечению войск. Преддверием учений стала объявленная верховным главнокомандующим внезапная проверка боеготовности, которая, по словам Шойгу, стала "хорошей практикой в нашей жизни и работе".