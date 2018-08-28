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Подготовка к военным учениям Восток-2018 в Забайкальском крае

Россия готовится к крупнейшим за почти 40 лет военным учениям

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В мире
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По словам министра обороны Сергея Шойгу, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Почти 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и другие машины, свыше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников привлекут к маневрам "Восток-2018", которые станут крупнейшими в России со знаменитых учений "Запад-81", сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

По словам Шойгу, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.

"Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", - сказал Шойгу.

По его словам, маневры начинаются традиционно с большой серии подготовительных мероприятий - около 15 специальных учений по обеспечению войск. Преддверием учений стала объявленная верховным главнокомандующим внезапная проверка боеготовности, которая, по словам Шойгу, стала "хорошей практикой в нашей жизни и работе".

Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия - 2018
© Sputnik / Александр Кондратюк
"Мирная миссия - 2018": как прошли совместные учения военных стран ШОС
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Маневры "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В учениях примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.

 




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