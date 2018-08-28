Telegram раскроет IP-адреса заподозренных в терроризме пользователей

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Telegram будет каждые полгода публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, пока таких случаев не было, говорится в обновленной Политике конфиденциальности мессенджера.

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"В случае если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает подозрения в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент таких ситуаций не было. Если же такой случай произойдет, то информация будет опубликована в отчете, публикуемом каждые полгода", - говорится в тексте о политике конфиденциальности.

Отмечается, что данный отчет будет публиковаться в соответствующем Telegram-канале, пишет РИА Новости.