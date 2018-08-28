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Президент РФ Владимир Путин

Путин выскажется о повышении пенсионного возраста

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Телеобращение российского лидера на тему повышения пенсионного возраста ожидается 28 августа.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением, в котором объявит о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионной системе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь подтвердил, что это заявление президента ожидается в среду, 29 августа.

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Желание президента России выступить с обращением связано с важностью темы, а не с рейтингом Путина, добавил Песков. По его словам, главу государства не беспокоят рейтинги.

"Нет (не беспокоится из-за рейтингов), он неоднократно сам об этом говорил", - отметил пресс-секретарь.

При этом, отвечая на вопрос о том, почему президент только сейчас решил прояснить свою позицию, хотя вопрос обсуждается уже десятилетие, Песков сказал, что президент "формулировал свою позицию и раньше", а вопрос обсуждается не более десяти лет, а "уже несколько десятилетий на самом деле".

"Этот вопрос чрезвычайно актуален, и вы помните, что и в послании про демографические проблемы нашей страны президент говорил. Но поскольку этот вопрос сейчас стал основным и весьма резонансным, то президент посчитал необходимым прояснить свою позицию", - сказал Песков.

Напомним, в июне этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил увеличить пенсионный возраст: до 65 лет – для мужчин, до 63 - для женщин. В середине июля законопроект поддержал профильный комитет Госдумы.

 




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