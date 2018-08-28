20:43 28 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Действующий прототип беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс

Беспилотный автомобиль "Яндекса" стал доступным для ежедневных поездок

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
5710

Публичное тестирование беспилотного автомобиля проходит в Иннополисе в Татарстане. Проехать на нем смогут все жители города, давшие согласие на участие в испытаниях.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Автомобиль будет ежедневно курсировать между основными объектами в Иннополисе — университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом "Зион" и административно-деловым центром имени Попова.

Заказать автомобиль можно через приложение, а время ожидания будет зависеть от спроса на услугу, пишет Hightech.

"Беспилотный автомобиль строго соблюдает все правила дорожного движения. Он пропускает пешеходов, распознает и объезжает препятствия, умеет применять экстренное торможение, если вдруг это потребуется. Мы понимаем, что автомобиль без водителя — новое для наших дорог явление. Поэтому в салоне постоянно находится наш инженер-испытатель. Он контролирует работу систем и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме", говорят в "Яндексе".

В компании отмечают, что Иннополис стал первым городом в Европе, жители которого могут использовать беспилотный автомобиль в качестве такси.

На подходе к Крымскому мосту испытали беспилотные автомобили
Росавтодор
Сами отвезут: рядом с Крымским мостом испытали беспилотные автомобили
"Мы решили создать тестовую зону именно в Иннополисе по нескольким причинам. Во-первых, это один из центров российской ИТ-индустрии — своего рода "город будущего". Во-вторых, здесь сложилась полноценная городская среда. Наконец, в Иннополисе живут и работают молодые ученые. Они с энтузиазмом воспринимают все новое и стремятся сделать жизнь удобнее с помощью технологий — так же, как и мы".

Ранее "Яндекс" подписал с правительством Москвы соглашение, в рамках которого стороны начнут развивать беспилотный транспорт на улицах столицы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобиль ВАЗ 2101
    Ветеран автопрома

    Больше сорока лет назад глава района помог простому азербайджанскому механизатору приобрести "Жигули" – машина до сих пор служит своим владельцам.

  • Паспортный контроль в аэропорту Внуково, архивное фото
    Открытая граница

    Граждане каких стран приезжали в Беларусь чаще других после продления срока действия безвизового режима, рассказали в МИД республики.

  • Девушка прыгает через огонь, архивное фото
    Духи, костер и гадания

    К каким истокам восходит праздник Нанхуа в Абхазии, связан ли он с христианскими традициями и какие ритуалы ему предшествуют, читайте в материале Sputnik.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель прогулялась по Еревану с президентом Саркисяном, премьером Пашиняном и Анной Акопян
    Немецкая неточность

    МИД Армении заметил ошибки в видеороликах, размещенных пресс-службой канцлера Германии Ангелы Меркель.

  • Деньги и медицина
    Только вернитесь!

    Те, кто уехал из Латвии более трех лет назад и хотел бы вернуться, могут рассчитывать на стартовый капитал для открытия своего бизнеса.

  • Здание Европейского суда по правам человека, архивное фото
    Непонятный язык

    Европейский суд по правам человека постановил, что Словения нарушила права литовца, предоставив ему на суде русскоязычного переводчика.

  • Борис Титов
    "Винный мост"

    Производство вина под российскими брендами в Молдове может решить проблемы местной винодельческой отрасли, считают предприниматели.

  • Группа Алиса на фестивале Нашествие в Тверской области
    Все это рок-н-ролл

    Константин Кинчев и рок-группа "Алиса" впервые за 20 лет выступят в Таллинне в рамках юбилейного гастрольного тура.

  • Здравствуй, Россия! - 2018
    "Здравствуй, Россия!"

    Восемнадцать старшеклассников из Южной Осетии совершили поездку в северную столицу России в рамках программы Россотрудничества.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия - 2018
"Мирная миссия - 2018": как прошли совместные учения военных стран ШОС
Как ручные: чувак кормит крокодилов с рук
Сотрудник зоопарка кормил крокодилов с рук, шокируя посетителей
Орден Эл-юрт хурмати
Знак почета: ордену "Эл-юрт Хурмати" - 20 лет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054