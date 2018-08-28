Беспилотный автомобиль "Яндекса" стал доступным для ежедневных поездок

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Автомобиль будет ежедневно курсировать между основными объектами в Иннополисе — университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом "Зион" и административно-деловым центром имени Попова.Заказать автомобиль можно через приложение, а время ожидания будет зависеть от спроса на услугу, пишет Hightech.
"Беспилотный автомобиль строго соблюдает все правила дорожного движения. Он пропускает пешеходов, распознает и объезжает препятствия, умеет применять экстренное торможение, если вдруг это потребуется. Мы понимаем, что автомобиль без водителя — новое для наших дорог явление. Поэтому в салоне постоянно находится наш инженер-испытатель. Он контролирует работу систем и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме", говорят в "Яндексе".
В компании отмечают, что Иннополис стал первым городом в Европе, жители которого могут использовать беспилотный автомобиль в качестве такси.
Ранее "Яндекс" подписал с правительством Москвы соглашение, в рамках которого стороны начнут развивать беспилотный транспорт на улицах столицы.