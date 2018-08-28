Беспилотный автомобиль "Яндекса" стал доступным для ежедневных поездок

Публичное тестирование беспилотного автомобиля проходит в Иннополисе в Татарстане. Проехать на нем смогут все жители города, давшие согласие на участие в испытаниях.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Автомобиль будет ежедневно курсировать между основными объектами в Иннополисе — университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом "Зион" и административно-деловым центром имени Попова.

Заказать автомобиль можно через приложение, а время ожидания будет зависеть от спроса на услугу, пишет Hightech.

"Беспилотный автомобиль строго соблюдает все правила дорожного движения. Он пропускает пешеходов, распознает и объезжает препятствия, умеет применять экстренное торможение, если вдруг это потребуется. Мы понимаем, что автомобиль без водителя — новое для наших дорог явление. Поэтому в салоне постоянно находится наш инженер-испытатель. Он контролирует работу систем и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме", говорят в "Яндексе".

В компании отмечают, что Иннополис стал первым городом в Европе, жители которого могут использовать беспилотный автомобиль в качестве такси.

"Мы решили создать тестовую зону именно в Иннополисе по нескольким причинам. Во-первых, это один из центров российской ИТ-индустрии — своего рода "город будущего". Во-вторых, здесь сложилась полноценная городская среда. Наконец, в Иннополисе живут и работают молодые ученые. Они с энтузиазмом воспринимают все новое и стремятся сделать жизнь удобнее с помощью технологий — так же, как и мы".

Ранее "Яндекс" подписал с правительством Москвы соглашение, в рамках которого стороны начнут развивать беспилотный транспорт на улицах столицы.