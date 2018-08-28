Пентагон: США выведет войска из Сирии после выполнения ряда условий

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. США начнут выводить войска из Сирии только после разгрома боевиков ИГ (запрещенная в РФ организация) и оживления женевского процесса, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Во-первых, мы должны разрушить ИГ. Мы также должны провести тренинг для местных сил. В-третьих, женевский процесс должен начать движение в направлении решения этой войны. Если местные силы смогут поддержать безопасность, то мы можем снижать число наших вооруженных сил", - сказал он журналистам на брифинге.

В апреле президент США Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии, пишет РИА Новости.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.