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Пожарное судно пытается потушить огонь на пароме Eleftherios Venizelos, в порту Пирей в Афинах

В Греции более тысячи человек пришлось эвакуировать с горящего парома

© AFP 2018 / ANGELOS TZORTZINIS
В мире
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На борту судна были 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых машин.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Эвакуация в порту Пирея пассажиров парома "Элефтериос Венизелос", на котором произошел пожар, завершилась, сообщает РИА Новости.

"К счастью, нет раненых, были только некоторые незначительные инциденты", - сказал замминистра торгового флота Нектариос Санториниос.

Эвакуация продолжалась более двух часов.

Пассажиры парома Eleftherios Venizelos
© AFP 2018 / ANGELOS TZORTZINIS
Пассажиры парома Eleftherios Venizelos

По словам Санториниоса, сейчас делается все для того, чтобы полностью потушить пожар. Чиновник также сказал, что владельцам машин будет выплачена страховка.

"По нашим оценкам, повреждены не все автомобили. Страховые компании судостроительной компании получат компенсацию", - сказал он.

Пассажирский паром "Элефтериос Венизелос" в 22:00 вторника отплыл из Пирея в порт Ханья на Крите. На борту были 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых машин. Около полуночи в гараже начался пожар, и паром вернулся в Пирей. Пассажиров эвакуировали по пожарным лестницам.

По предварительным данным, в гараже загорелся грузовик. Сработала автоматическая система пожаротушения, которая не дала огню распространиться на все судно.

Теги:
Пожар, Греция



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