"Отнеситесь с пониманием": что Путин предложил пенсионерам

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Обращение президента РФ Владимира Путина по поводу изменений в пенсионное законодательство продолжалось 30 минут.
Российский лидер озвучил свою позицию по поводу предлагаемых изменений в пенсионной сфере и внес предложения, которые назвал принципиальными.
Дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась не сегодня: об этом говорили и в советский период, и в 90-е годы, однако решения так и не были приняты, напомнил Путин.
По его словам, на рубеже 2020-х годов Россия неизбежно столкнется с серьезными демографическими проблемами.
"Каждые 25–27 лет во взрослую жизнь, когда можно создавать семьи, заводить и растить детей, у нас вступает гораздо меньшее число граждан, чем могло и должно было бы. Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны. А это не только прямые потери, но и миллионы не родившихся в военные годы", - пояснил глава государства.
Он добавил, что сейчас в трудоспособный возраст входит крайне малочисленное поколение родившихся в 90-е годы. Это увеличивает нагрузку на пенсионную систему, поскольку она построена на солидарном принципе: пенсионные взносы людей, работающих сегодня, идут на выплаты нынешним пенсионерам.
"Мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90-е", - заявил Путин.
Особое отношение к женщинам
По словам Путина, необходимо также предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.
"То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет", - сказал он.
Постепенный переход и трудовые гарантии
Пенсионный возраст, подчеркнул президент, надо повышать постепенно. Поэтому он предложил установить особую льготу для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года – предоставить им право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. То есть человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.
Путин предложил предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старшего возраста на рынке труда. Например, установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.
"Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста", - подчеркнул он.
Президент также поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста, а также утвердить для возрастных работников специальную программу по повышению квалификации, финансируемую из государственного бюджета.
Максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста президент поручил поднять с 1 января 2019 года более чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей – и установить период такой выплаты в один год.
Стаж нужно учитывать
Необходимо учесть особые условия жизни и труда людей, подчеркнул Путин.
"Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25%-ной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года", - заявил он.
По словам президента России, у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом стажа.
"Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42", - пояснил Путин.
Льготы сохранят
Российский лидер также считает принципиально важным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Например, льготы по налогам на недвижимость и землю.
"Отнеситесь с пониманием"
Президент России Путин призвал россиян с пониманием отнестись к изменениям пенсионной системы.
"Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием", - сказал Путин.
Напомним, в июне этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил увеличить пенсионный возраст: до 65 лет – для мужчин, до 63 - для женщин. В середине июля законопроект поддержал профильный комитет Госдумы.