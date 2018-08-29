"Отнеситесь с пониманием": что Путин предложил пенсионерам

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Обращение президента РФ Владимира Путина по поводу изменений в пенсионное законодательство продолжалось 30 минут.

Российский лидер озвучил свою позицию по поводу предлагаемых изменений в пенсионной сфере и внес предложения, которые назвал принципиальными.

Дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась не сегодня: об этом говорили и в советский период, и в 90-е годы, однако решения так и не были приняты, напомнил Путин.

По его словам, на рубеже 2020-х годов Россия неизбежно столкнется с серьезными демографическими проблемами.

"Каждые 25–27 лет во взрослую жизнь, когда можно создавать семьи, заводить и растить детей, у нас вступает гораздо меньшее число граждан, чем могло и должно было бы. Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны. А это не только прямые потери, но и миллионы не родившихся в военные годы", - пояснил глава государства.

Он добавил, что сейчас в трудоспособный возраст входит крайне малочисленное поколение родившихся в 90-е годы. Это увеличивает нагрузку на пенсионную систему, поскольку она построена на солидарном принципе: пенсионные взносы людей, работающих сегодня, идут на выплаты нынешним пенсионерам.

"Мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90-е", - заявил Путин.

Особое отношение к женщинам

© Sputnik / Евгений Епанчинцев В России приняли в первом чтении законопроект о пенсиях

Согласно проекту закона, пенсионный возраст для женщин должен вырасти на 8 лет – с 55 до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет - с 60 до 65. Президент России предложил уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.

По словам Путина, необходимо также предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

"То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет", - сказал он.

Постепенный переход и трудовые гарантии

Пенсионный возраст, подчеркнул президент, надо повышать постепенно. Поэтому он предложил установить особую льготу для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года – предоставить им право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. То есть человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.

Путин предложил предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старшего возраста на рынке труда. Например, установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.

"Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста", - подчеркнул он.

Президент также поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста, а также утвердить для возрастных работников специальную программу по повышению квалификации, финансируемую из государственного бюджета.

Максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста президент поручил поднять с 1 января 2019 года более чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей – и установить период такой выплаты в один год.

Стаж нужно учитывать

Необходимо учесть особые условия жизни и труда людей, подчеркнул Путин.

"Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25%-ной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года", - заявил он.

По словам президента России, у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом стажа.

"Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42", - пояснил Путин.

Льготы сохранят

Российский лидер также считает принципиально важным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Например, льготы по налогам на недвижимость и землю.

"Отнеситесь с пониманием"

"Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок", - добавил он.

Президент России Путин призвал россиян с пониманием отнестись к изменениям пенсионной системы.

"Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием", - сказал Путин.

Напомним, в июне этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил увеличить пенсионный возраст: до 65 лет – для мужчин, до 63 - для женщин. В середине июля законопроект поддержал профильный комитет Госдумы.