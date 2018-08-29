Роллс-ройс по-русски: очередь на автомобили Aurus превысила все ожидания

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Очередь на машины Aurus превысила возможности производственного цикла 2019 года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на презентации седана Aurus Senat.
Автомобили Aurus - рыночное название проекта "Кортеж" - семейства автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года, пишет РИА Новости.
"Мы, к сожалению, не сможем обеспечить всех за счет объема производства 2019 года. В 2020 году уже нарастим мощности и распределим объем с потребностями и возможностями", - сказал министр.
На Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" — Aurus.
Предварительно, они будут стоить от 10 миллионов рублей. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.