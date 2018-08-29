21:33 29 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на презентации автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018.

Роллс-ройс по-русски: очередь на автомобили Aurus превысила все ожидания

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
Получить короткую ссылку
112 0 0

В Москве прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" — Aurus, машины будут стоить от 10 миллионов рублей.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Очередь на машины Aurus превысила возможности производственного цикла 2019 года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на презентации седана Aurus Senat.

Автомобили Aurus - рыночное название проекта "Кортеж" - семейства автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года, пишет РИА Новости.

"Мы, к сожалению, не сможем обеспечить всех за счет объема производства 2019 года. В 2020 году уже нарастим мощности и распределим объем с потребностями и возможностями", - сказал министр.

На Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" — Aurus.

Автомобили Chevrolet на автостоянке
© Sputnik / Игорь Руссак
GM Uzbekistan возобновляет продажи автомобилей
Бренд создали на основе проекта машин для первых лиц государства ("Кортеж") на единой модульной платформе. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Автомобили уже служат в гараже особого назначения ФСО, а также используются в поездках первого лица государства.

Предварительно, они будут стоить от 10 миллионов рублей. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лошадь
    Скачут кони

    Ночью по центру казахстанского Шахтинска проскакали около десятка наездников. Странную картину сняли камеры наружного наблюдения.

  • Флаги стран участниц ВИК на Всемирных играх кочевников на ипподроме в Иссык-Кульской области. Архивное фото
    Грядут Игры

    Международное информагентство и радио Sputnik представило проморолик о Всемирных играх кочевников, природе Кыргызстана, культуре и традициях его народа.

  • Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, архивное фото
    Будущее отношений

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, для чего нужен гуманитарный проект в сфере образования между Россией и Таджикистаном.

  • Сотрудники СГБ Азербайджана
    Конец террориста

    На севере Азербайджана предотвращен теракт: экстремиста ликвидировали в результате спецоперации Службы госбезопасности.

  • Открытие мотосезона
    Соблюдайте тишину!

    Белорусские депутаты засыпали представителя ГАИ жалобами и вопросами, как повлиять на шумных мотоциклистов.

  • Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время тактико-специальных учений по ликвидации диверсионных групп противника, скрывающихся в горных массивах
    Разведка боем

    В трехдневных учениях на полигоне "Цабал" в Абхазии приняли участие около трехсот военнослужащих российской базы, было задействовано более 40 единиц техники.

  • Лошадь
    Скачут кони

    Ночью по центру казахстанского Шахтинска проскакали около десятка наездников. Странную картину сняли камеры наружного наблюдения.

  • Флаги стран участниц ВИК на Всемирных играх кочевников на ипподроме в Иссык-Кульской области. Архивное фото
    Грядут Игры

    Международное информагентство и радио Sputnik представило проморолик о Всемирных играх кочевников, природе Кыргызстана, культуре и традициях его народа.

  • Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, архивное фото
    Будущее отношений

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, для чего нужен гуманитарный проект в сфере образования между Россией и Таджикистаном.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

К Дню независимости Узбекистана, который состоится 1 сентября, город украшают иллюминацией и флагами.
Ташкент в огнях: как столица готовится к главному празднику страны
Попробуй отними мяч: этот парень творит чудеса
Ловкость ног: уличный футболист удивил финтами
Орден Эл-юрт хурмати
Знак почета: ордену "Эл-юрт Хурмати" - 20 лет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054