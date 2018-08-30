Дочерей Порошенко нет в списках зачисленных в вузы Украины

В этом году 18-летние девушки-близнецы получили дипломы Concord College в Великобритании, после чего вернулись на родину.

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Дочери украинского лидера Петра Порошенко Евгения и Александра не зачислены ни в один из вузов Украины, передает Strana.ua.

В этом году 18-летние девушки-близнецы получили дипломы Concord College в Великобритании, после чего вернулись в Киев.

Корреспонденты интернет-портала попытались найти дочерей украинского президента в Единой государственной базе по вопросам образования, где можно узнать о результатах экзаменов абитуриентов, однако их фамилий там не оказалось.

По предположению журналистов, Евгения и Александра Порошенко, скорее всего, продолжат обучение в Лондонской школе экономики (LSE) или Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции.