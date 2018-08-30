19:28 30 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Президент Украины Петр Порошенко с семьей

Дочерей Порошенко нет в списках зачисленных в вузы Украины

© Sputnik / Александр Максименко
В мире
Получить короткую ссылку
72 0 0

В этом году 18-летние девушки-близнецы получили дипломы Concord College в Великобритании, после чего вернулись на родину.

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Дочери украинского лидера Петра Порошенко Евгения и Александра не зачислены ни в один из вузов Украины, передает Strana.ua.

В этом году 18-летние девушки-близнецы получили дипломы Concord College в Великобритании, после чего вернулись в Киев.

Корреспонденты интернет-портала попытались найти дочерей украинского президента в Единой государственной базе по вопросам образования, где можно узнать о результатах экзаменов абитуриентов, однако их фамилий там не оказалось.

По предположению журналистов, Евгения и Александра Порошенко, скорее всего, продолжат обучение в Лондонской школе экономики (LSE) или Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции.

Теги:
Высшее образование, Петр Порошенко, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Легковой автомобиль Khazar
    "Хазары" идут!

    На Московском международном автосалоне состоялся дебют производителя из Азербайджана под маркой Khazar.

  • Самолет Boeing 737
    Посадку разрешаю!

    Аэропорт в Бресте после реконструкции будет принимать "тяжеловесы" Boeing – последний раз воздушную гавань ремонтировали 30 лет назад.

  • Сергей Шамба на пленарном заседании на Международной конференции 10 лет признания: итоги и перспективы в Сухуме в среду 22 августа
    Сложный выбор

    Экс-глава МИД Абхазии Сергей Шамба поделился воспоминаниями о признании Россией республики в 2008 году и оценил нынешнюю внешнюю политику.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель посетила центр креативных технологий Тумо (24 августа 2018). Еревaн
    Армянское ноу-хау

    Центры "Тумо" скоро откроются в Париже и Бейруте. Во время визита в Ереван их оценила и канцлер Германии Ангела Меркель.

  • Премьер-министр Марис Кучинскис (слева) на встрече с президентом Раймондсом Вейонисом
    К переезду не готовы

    Руководство Латвии не готово переехать на работу из Риги в другой город, как это сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Это вряд ли

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис усомнился, что Европейский суд по правам человека изменит решение о секретной тюрьме ЦРУ в республике.

  • Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко
    Это чудо!

    Президент Молдовы Игорь Додон восхитился "белорусским экономическим чудом", которое совершилось под руководством Александра Лукашенко.

  • Делегация Пушкинского общества Эстонии отправляется по пушкинским местам в Крым
    По пушкинским местам

    Крупная делегация из Эстонии побывала в Крыму: гости посетили достопримечательности, связанные с именем поэта Александра Пушкина.

  • Мурат Гассиев
    Самочувствие отличное!

    Российский боксер Мурат Гассиев рассказал, как чувствует себя после отпуска и как скоро вернется к тренировкам.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В российском полевом лагере развернули пункт питания
В небе и на земле: в России закончились учения "Мирная миссия - 2018"
Водитель необычно отблагодарил тех кто решил помочь ему
Шашлыки на капоте: смекалка и находчивость
Орден Эл-юрт хурмати
Знак почета: ордену "Эл-юрт Хурмати" - 20 лет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054