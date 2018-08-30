Скончался Иосиф Кобзон

Артиста госпитализировали в конце июля этого года, онкологическое заболевание у него диагностировали еще в 2005 году.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Российский певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдуму.

Артиста госпитализировали в конце июля этого года.

Здоровье легендарного певца стало вызывать опасения медиков более 10 лет назад. В 2005 году у него нашли онкологическое заболевание.

Иосиф Кобзон – советский и российский исполнитель, народный артист Советского Союза. Он записал порядка 3 тысяч песен, считается почетным гражданином более 20 городов России и стран СНГ. В годы Второй мировой войны его мать с тремя детьми, бабушкой и братом-инвалидом отправились в эвакуацию в Узбекистан. Конечным пунктом их назначения оказался город Янгиюль под Ташкентом, где семья артиста прожила до 1944 года.