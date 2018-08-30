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Эмомали Рахмон в Ташкенте

Эмомали Рахмон наградил собкора МИА "Россия сегодня" орденом Дружбы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В мире
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В четверг Рахмон вручил государственные награды Таджикистана группе государственных деятелей, представителям сферы науки, образования и культуры Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг вручил государственные награды и присвоил звания более чем 160 представителям различных профессий: деятелям науки и образования, культуры и здравоохранения, госслужащим, военнослужащим, офицерам правоохранительных и силовых структур.

Среди награжденных - собственный корреспондент МИА "Россия сегодня" в Душанбе Лидия Исамова. Из рук президента Таджикистана она получила второй по значимости в стране орден "Дусти" ("Дружба") за "укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами".

Также в четверг Рахмон вручил государственные награды Таджикистана группе государственных деятелей, представителям сферы науки, образования и культуры Узбекистана, пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов награжден Орденом Исмоили Сомони II степени
Пресс-служба президента Таджикистана
Президент Таджикистана наградил Арипова и Камилова
"2018 год стал поистине историческим для братских народов Таджикистана и Узбекистана. Сегодня Таджикистан и Узбекистан не только дружественные страны, но и стратегические партнеры, сотрудничество которых ориентировано на долгосрочную перспективу", - сказал он на церемонии награждения.

Президент Таджикистана также наградил орденами премьер-министра Узбекистана и министра иностранных дел Абдуллу Арипова и Абдулазиза Камилова.

Выдающиеся деятели республики получили ордена "Исмоила Сомони" II степени. Их и других узбекистанцев президент Таджикистана удостоил наград за весомый вклад в дело укрепления, расширения и развития отношений дружбы и добрососедства, а также культурно-гуманитарных, социально-экономических и научно-технических связей.




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