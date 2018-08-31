Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в Донецке

​Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что к убийству может быть причастна украинская сторона.

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб во время взрыва неизвестного устройства в ресторане, который находится в нескольких сотнях метров от его резиденции.

Источник в силовых структурах ДНР и депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердили РИА Новости информацию о смерти Захарченко, еще ранен министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила, что Захарченко погиб как герой и верный сын своего народа, назвав его "решительным и искренним человеком, положившим жизнь за землю Донбасса".

Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, - Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа.

Светлая ему память! А трусливым убийцам - гореть в аду. pic.twitter.com/T8H1widpkS — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 31 августа 2018 г.

​Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что к убийству может быть причастна украинская сторона.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", — заявила дипломат.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также подтвердила гибель Захарченко, однако отвергает обвинения в причастности к ней ведомства.

Член коллегии Министерства внутренних дел Украины, депутат Рады Антон Геращенко не исключает, что гибель главы ДНР могла быть инсценирована.

При этом депутат предположил, что Захарченко могли убить его товарищи, "не поделив какую-то сферу криминального бизнеса".

Захарченко возглавил ДНР в ноябре 2014 года, после того, как жители Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили создание "народных республик, не признав легитимность февральского госпереворота в Киеве.