00:05 01 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Пресс-конференция Александра Захарченко в Донецке

Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в Донецке

Пресс-служба А. Захарченко
В мире
Получить короткую ссылку
18501

​Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что к убийству может быть причастна украинская сторона.

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб во время взрыва неизвестного устройства в ресторане, который находится в нескольких сотнях метров от его резиденции.

Источник в силовых структурах ДНР и депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердили РИА Новости информацию о смерти Захарченко, еще ранен министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила, что Захарченко погиб как герой и верный сын своего народа, назвав его "решительным и искренним человеком, положившим жизнь за землю Донбасса".

​Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что к убийству может быть причастна украинская сторона.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", — заявила дипломат.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также подтвердила гибель Захарченко, однако отвергает обвинения в причастности к ней ведомства.

Член коллегии Министерства внутренних дел Украины, депутат Рады Антон Геращенко не исключает, что гибель главы ДНР могла быть инсценирована.

При этом депутат предположил, что Захарченко могли убить его товарищи, "не поделив какую-то сферу криминального бизнеса".

Захарченко возглавил ДНР в ноябре 2014 года, после того, как жители Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили создание "народных республик, не признав легитимность февральского госпереворота в Киеве.

Теги:
Александр Захарченко, Киев, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В российском полевом лагере развернули пункт питания
В небе и на земле: в России закончились учения "Мирная миссия - 2018"
В Москве презентовали седан и лимузин Aurus
В Москве презентовали "российский Роллс-ройс"
Рюкзак для школьников.
Как правильно подобрать рюкзак для школьника

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054