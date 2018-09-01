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Россия прекратит доставлять американских астронавтов на МКС

© Foto: NASA
В мире
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Программа по доставке астронавтов США на Международную космическую станцию завершится в 2019 году. Американцы планируют летать на станцию на своих кораблях.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Контрактные обязательства России перед США по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию завершатся в апреле 2019 года.

Об этом сообщил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

Обсерватория
© Sputnik / Олег Макаров
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"Посадкой корабля "Союз-МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", - сказал он, выступая в Ракетно-космической корпорации "Энергия" на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики.

В 2016 году НАСА через корпорацию Boeing приобрело у Ракетно-космической корпорации "Энергия" пять мест в кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС.




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