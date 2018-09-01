Советник президента Украины намекнул на виновных в смерти Захарченко

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков намекнул на возможную причастность Киева к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
На своей странице в Facebook Бирюков опубликовал несколько шуток после убийства Захарченко, например, что Захарченко "подал пример для подражания всем оставшимся лидерам ополчения".
Также советник главы Украины разместил фотографию генерал-майора Игоря Лунева, командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины с подписью: "Обожаю эту фотку...".
Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.
Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт".