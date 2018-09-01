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Посетители на выставке умных роботов

Электронный сотрудник: в Стокгольме робота взяли на роботу

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Как и у любого другого сотрудника у робота будет личная учетная запись и ежедневные персональные обязанности.

ТАШКЕНТ, 1 сен – Sputnik. В шведском отделении крупной туроператорской компании приняли в штат полугуманоидного робота, сообщает РИА Новости.

Робот
© Давронбек Тожиалиев / ziyouz.uz
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Новый сотрудник — робот Pepper — распознает окружающих и реагирует на эмоции людей. Вместо ног у него — система из небольших колесиков. На груди закреплен 10-дюймовый планшет для отображения информации или взаимодействия с человеком.

Модель понимает речь – его память содержит около 4 500 слов. Он может разговаривать, танцевать, поддерживает беседу и выполняет простые поручения.

Опыт использования роботов уже был в круизном и отельном бизнесе, но в офисе туроператора такая техника появляется впервые.

По словам директора по персоналу компании Элке Эллера, как и у любого другого сотрудника у робота будет личная учетная запись и ежедневные персональные обязанности.

В ближайшие месяцы он начнет работать под руководством опытного наставника: после прохождения стажировки Pepper станет помогать в работе с клиентами и партнерами фирмы.

Теги:
робот, Стокгольм



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