Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в метро Москвы

Неизвестный выстрелил в сотрудника полиции на станции метро "Курская", от полученных травм мужчина скончался.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Задержан подозреваемый по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что 3 сентября около полуночи на станции метро "Курская" неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции, который от полученных травм скончался.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро "Курская", - сказала Ирина Волк, пишет пресс-служба МВД России.

По данным Волк, в настоящее время подозреваемый доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий.