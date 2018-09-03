На Иссык-Куле прошла встреча глав тюркоязычных стран

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Сегодня, 3 сентября, в культурном центре "Рух Ордо" (Чолпон-Ата) состоялась официальная церемония встречи глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Глав делегаций встретил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. После официальной церемонии встречи, совместного фотографирования лидеры стран ССТГ направились на заседание саммита глав государств ССТГ в расширенном составе.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев на встрече с главами тюркоязычных стран на Иссык-Куле

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев прибыл в Кыргызстан на саммит тюркоязычных народов

В саммите принимают участие президенты: Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана — Ильхам Алиев, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Турции — Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Sputnik Кыргазстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимают участие в качестве почетных гостей.

По итогам заседания состоится подписание совместных документов. Председательство в саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств перейдет от Казахстана к Кыргызстану.