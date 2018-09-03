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Встреча глав тюркоязычных государств в Кыргызстане

На Иссык-Куле прошла встреча глав тюркоязычных стран

© Пресс-служба президента Узбекистана.
В мире
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В саммите принимают участие Сооронбай Жээнбеков, Ильхам Алиев, Нурсултан Назарбаев, Реджеп Тайип Эрдоган.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Сегодня, 3 сентября, в культурном центре "Рух Ордо" (Чолпон-Ата) состоялась официальная церемония встречи глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Глав делегаций встретил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. После официальной церемонии встречи, совместного фотографирования лидеры стран ССТГ направились на заседание саммита глав государств ССТГ в расширенном составе.

Шавкат Мирзиёев на встрече с главами тюркоязычных стран на Иссык-Куле
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев на встрече с главами тюркоязычных стран на Иссык-Куле

Шавкат Мирзиёев прибыл в Кыргызстан
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев прибыл в Кыргызстан на саммит тюркоязычных народов
В саммите принимают участие президенты: Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана — Ильхам Алиев, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Турции — Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Sputnik Кыргазстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимают участие в качестве почетных гостей.

По итогам заседания состоится подписание совместных документов. Председательство в саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств перейдет от Казахстана к Кыргызстану.

  • Главы тюркоязычных стран на встрече в Кыргызстане
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Шавкат Мирзиёев, Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев на Иссык-Куле
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Участники Совета глав стран тюркоязычного мира
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
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© Пресс-служба президента Узбекистана.



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