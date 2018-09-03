На границе Туркменистана застряли фуры, следующие в Таджикистан

Водители фур говорят, что на КПП не объясняют причины задержки.

ТАШКЕНТ, 3 сент — Sputnik. Фуры с грузом, предназначенным для Таджикистана, следующие через Иран, больше недели не могут пересечь туркменскую границу.

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Такая ситуация сложилась из-за того, что Ашхабад не дает разрешение на их въезд, пишет Sputnik Таджикистан.

Водители фур, застрявших на пропускном пункте Лютфабад-Артык, говорят, что на КПП им причин инцидента не разъясняют, сообщают СМИ.

Рядом с границей скопилось около 100 машин, ожидающих "добро" на въезд на территорию Туркменистана.

"На пограничном переходе Сарахс стоят также пассажирские автобусы, которые Таджикистан закупил в Турции. Их также не пропустили", — отметил один из водителей.

Другой таджикский водитель сообщил, что туркменские пограничники не пропускают лишь те машины, которые везут груз в Таджикистан. По его словам, границу спокойно пересекают машины, везущие товар в Узбекистан, Кыргызстан и другие страны.