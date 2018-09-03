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В Бразилии сгорел Национальный музей

В Бразильском музее 20 миллионов экспонатов сгорели дотла

В мире
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Пожар начался в ночь на воскресенье и продолжался более трех часов, причина возгорания уточняется.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Министр культуры Бразилии Сержиу Са Лейтан заявил о планах восстановить здание Национального музея в Рио-де-Жанейро, уничтоженное при пожаре в воскресенье вечером.

"Мы начнем работу над проектом по восстановлению Национального музея", - подтвердил министр.

Лейтан добавил, что он распорядился о выполнении "полной проверки противопожарных условий во всех федеральных музеях для определения мер, которые необходимо принять во избежание других трагедий", пишет РИА Новости.

Огонь вспыхнул в здании музея в воскресенье вечером и продолжался более трех часов. В результате инцидента никто не пострадал. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что в результате пожара были "утрачены 200 лет работы, исследований и знаний". Причина возникновения пожара выясняется. Ранее министр культуры Бразилии заявил, что пожар произошел из-за "халатности на протяжении многих лет".

Ранее телеканал Telesur сообщил, что с 2016 года, когда Темер занял пост главы государства, был резко сокращен бюджет, выделяемый на нужды музея.

Президент Бразилии Мишел Темер сообщил на своей странице в Twitter, что это печальный день для всех бразильцев.

"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", - написал президент.

В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Он был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды. Экспозиция также включала важные для науки находки — кости динозавра и скелет древней женщины, которому было 12 тысяч лет. Это самый древний скелет человека, который когда-либо находили на американском континенте.




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