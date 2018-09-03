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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Лавров снимает шляпу перед британцами: глава МИД РФ о высылке дипломатов

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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Глава внешнеполитического ведомства РФ считает, что именно Великобритании удалось уговорить многие страны ЕС выслать российских дипломатов.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "искренне" снимает шляпу перед британскими дипломатами, которым удалось убедить европейских коллег выслать российских дипломатов в рамках "дела Скрипаля", сообщает РИА Новости.

Говоря о новых американских санкциях в связи с "делом Скрипаля", Лавров отметил, что "США решили бежать впереди Лондона".

"Я думаю, в этом проявляется умение британской дипломатии уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу", - заявил он, выступая перед студентами МГИМО.

Он напомнил, что сразу после инцидента в Солсбери "Евросоюз реагировал достаточно сдержанно", но Лондону удалось "уговорить две трети ЕС выслать по одному, по два, по три российских дипломата вслед за британцами".

Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика
География высылки российских дипломатов
"Когда мы у наших партнеров в Европе, которые вынуждены были пойти на этот шантаж, спрашивали, предъявили ли вам англичане сверх того, что они публично говорят, то есть, что-то сверх highly likely. Нам отвечали: нет, но обещали это сделать попозже. Я регулярно интересуюсь - до сих пор никто ничего никому не представил. Вообще, конечно, британские традиции хорошо известны. Я искренне снимаю шляпу перед британским дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже", - добавил Лавров.

Он отметил, что такие события в российско-британских отношениях - "это печальная история".

"Нас с Британией ничто не связывает такого непоправимого. Все те события, которые послужили резкому охлаждению, если не замораживанию отношений, они из разряда highly likely", - заявил Лавров, имея в виду другие случаи резонансных смертей в Великобритании, в частности, Александра Литвиненко и Александра Перепеличного.

Очередные санкции США против России вступили в силу в 27 августа по вашингтонскому времени (7:00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

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© Sputnik / Фото: из архива Sputnik
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В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.




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