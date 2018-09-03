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Ученые создали планшет с сенсорным экраном, который можно скрутить

Ученые создали планшет с сенсорным экраном, который можно скрутить

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По словам разработчиков, они вдохновились идеей древних свитков. MagicScroll оснащен гибким 7,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, он накручивается вокруг цилиндра, который сделан с помощью 3D-принтера.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Ученые из Лаборатории человеческих медиа при Королевском университете представили журналистам первый вариант сенсорного устройства, которое похоже и на смартфон, и на планшет одновременно.

Идея MagicScroll появилась из-за вдохновения древними свитками: он имеет свернутый цилиндрический форм-фактор.

MagicScroll оснащен гибким 7,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, он накручивается вокруг цилиндра, который сделан с помощью 3D-принтера. Идея заключается в двухрежимности устройства: все ключевые компоненты находятся внутри цилиндра, однако пользователь может держать его как телефонную трубку или раскрутить весь дисплей.

"Мы вдохновлялись дизайном древних свитков, потому что их форма обеспечивает более естественное, непрерывное представление длинных визуальных графиков", — отметил Роэл Вертегаал, директор лаборатории, где проводилась разработка.

Зарядная станция для мобильных гаджетов
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Еще одним источником вдохновения были старые системы Rolodex, которые использовались для хранения и просмотра карточек контактов. Прокрутка MagicScroll позволяет вращать свиток бесконечно долго и просматривать длинные списки. Разверните свиток — и получите полную картину выбранного объекта. Можно проматывать хроники в Instagram, сообщения или контакты в LinkedIn".

Исследователи рассказали о планах в дальнейшем сделать устройство, которое будет выглядеть примерно как ручка, его можно будет положить в передний карман одежды.

"Будь то чашка с интерактивным экраном или дисплей на одежде, мы изучаем, как объекты могут становиться приложениями", — отметили ученые.




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