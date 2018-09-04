Белорусские специалисты будут помогать Узбекистану строить АЭС

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Проектные и строительные организации Беларуси намерены принять участие в строительстве атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане, сообщил во вторник посол Беларуси в республике Леонид Маринич.
В июле этого года стало известно, что с госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве АЭС в республике. Комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 тысячи МВт каждый. Позднее Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании агентства развития атомной энергетики республики - "Узатом", которое будет осуществлять госполитику в данной сфере, пишет УзА.
"Белорусские специалисты готовы не только участвовать непосредственно в строительстве АЭС в Узбекистане, но и обеспечить поставку техники и оборудования, оказать консультативную помощь, проводить обучение и стажировку кадров", - заявил Маринич.
"Сотрудничество в области ядерной энергетики может стать новым прорывным направлением нашего взаимодействия", - добавил Маринич.
В июле пресс-служба Минэнерго Беларуси сообщила, что делегация из Узбекистана во главе с вице-премьером - председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Алишером Султановым изучила опыт строительства БелАЭС в Островце Гродненской области.