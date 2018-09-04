Белорусские специалисты будут помогать Узбекистану строить АЭС

Посол Беларуси сообщил, что у строительных организаций появился опыт в возведении атомных энергетических объектов, он назвал сотрудничество в области ядерной энергетики прорывом.

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Проектные и строительные организации Беларуси намерены принять участие в строительстве атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане, сообщил во вторник посол Беларуси в республике Леонид Маринич.

В июле этого года стало известно, что с госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве АЭС в республике. Комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 тысячи МВт каждый. Позднее Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании агентства развития атомной энергетики республики - "Узатом", которое будет осуществлять госполитику в данной сфере, пишет УзА.

"Белорусские специалисты готовы не только участвовать непосредственно в строительстве АЭС в Узбекистане, но и обеспечить поставку техники и оборудования, оказать консультативную помощь, проводить обучение и стажировку кадров", - заявил Маринич.

Дипломат отметил, что белорусские проектные и строительные организации приобрели определенный опыт в возведении атомных энергетических объектов. В частности, совместно с российскими партнерами завершается строительство Белорусской АЭС – первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020-м.

"Сотрудничество в области ядерной энергетики может стать новым прорывным направлением нашего взаимодействия", - добавил Маринич.

В июле пресс-служба Минэнерго Беларуси сообщила, что делегация из Узбекистана во главе с вице-премьером - председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Алишером Султановым изучила опыт строительства БелАЭС в Островце Гродненской области.

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В декабре "Росатом" и правительство Узбекистана подписали в Ташкенте соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Тогда же "Росатом" предложил узбекской стороне построить в республике современную двухблочную АЭС в составе блоков поколения "три плюс" с реакторными установками ВВЭР-1200. В конце мая 2018 года Узбекистан предложил России построить АЭС в Навоийской области.