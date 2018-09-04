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Крымский кот

Впервые в Сети: кот-блогер Мостик опубликовал фото с арки Крымского моста

© Instagram / cat_the_most
В мире
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Кот Мостик ведет блог от своего имени. На фото он показал уникальные кадры, сделанные на арке моста, куда ранее не пускали журналистов.

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Обзорная фотография с высоты арочного пролета моста через Керченский пролив появилась в Instagram на странице символа транспортного перехода - кота-блогера Мостика.

"Чайка Валера показал свое любимое место на @krymsky_bridge (официальный фотоблог моста через Керченский пролив. – Ред.). Делюсь с вами. Угадаете, где?" - говорится в подписи к фотографии.

При этом подписчики предположили, что фото сделано с арки строящейся железнодорожной части моста.

У кота Мостика несколько помощников и друзей на различных участках транспортного перехода. В их числе чайка Валера, пес Цыган, ящерица Оксана и дельфин Максим.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.




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