Скворцова рассказала о роли Узбекистана в борьбе с ВИЧ-инфекцией в СНГ

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала корреспонденту Sputnik, как Узбекистан реализует программу Технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД.
Она рассказала, что для борьбы с туберкулезом и распространением ВИЧ-инфекции в мире были приняты Глобальные стратегии и Планы по противодействию этим социально-значимым инфекциям, в соответствии с которыми в каждой стране утверждаются национальные стратегии и планы.
"За последние два года отметилось снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку до 1,6%. Вместе с тем охват лиц, живущих с ВИЧ, антиретровирусной терапией в 2017 году в среднем составил до 50%, из них детей - 91%", - привела данные статистики Скворцова.
Кроме того, был затронут вопрос введения в странах СНГ института врачей общей практики вместо терапевтов, у России есть уже подобный опыт.
По итогам заседания участники пришли к определенным решениям в сфере охраны здоровья граждан в рамках Содружества, которые касаются совершенствования договорно-правовой базы.