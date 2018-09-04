01:46 05 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Скворцова рассказала о роли Узбекистана в борьбе с ВИЧ-инфекцией в СНГ

Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
Получить короткую ссылку
253 0 0

Глава Минздрава России рассказала о том, как проходит борьба с туберкулезом и другими инфекциями в странах СНГ.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала корреспонденту Sputnik, как Узбекистан реализует программу Технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля  и надзора за ВИЧ/СПИД.

Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус
© Sputnik / Саид Царнаев
На борьбу с ВИЧ до 2022 года Узбекистан направит 50 миллионов долларов
Вопросы борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом были затронуты на XXVIII заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Общая стоимость программы на период 2012-2018 годы составила около 32 миллионов долларов США.

Она рассказала, что для борьбы с туберкулезом и распространением ВИЧ-инфекции в мире были приняты Глобальные стратегии и Планы по противодействию этим социально-значимым инфекциям, в соответствии с которыми в каждой стране утверждаются национальные стратегии и планы.

"За последние два года отметилось снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку до 1,6%. Вместе с тем охват лиц, живущих с ВИЧ, антиретровирусной терапией в 2017 году в среднем составил до 50%, из них детей - 91%", - привела данные статистики Скворцова.

Кроме того, был затронут вопрос введения в странах СНГ института врачей общей практики вместо терапевтов, у России есть уже подобный опыт.

Вадим Покровский
© Sputnik / Алексей Никольский
Покровский: лечение ВИЧ-инфицированных иностранцев – вопрос открытый
"Врачи общей практики обладают более широкой компетенцией по сравнению с участковыми терапевтами, так как получают дополнительные специальные знания по оториноларингологии, офтальмологии, неврологии и хирургии, и в этом их привилегия", - сказала Скворцова.

По итогам заседания участники пришли к определенным решениям в сфере охраны здоровья граждан в рамках Содружества, которые касаются совершенствования договорно-правовой базы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Чиновники Астаны пересели на такси - как выглядит парковка без служебных авто
    Все лучшее – детям!

    Чиновники Астаны пересели со служебных автомобилей на эконом-такси – освободившиеся машины передадут школам и больницам.

  • Российский актер Турар Мураталиев в образе хана Ногая в фильме Золотая Орда
    К истокам

    После роли хана Ногая в телесериале "Золотая орда" Турар Мураталиев задумался о съемках собственного фильма по сказаниям кыргызских предков.

  • Девушки на улице Пенджикента, архивное фото
    Без тапочек и декольте

    В Таджикистане для женщин выпустили инструкцию, в которой указывается, какую именно одежду следует носить в повседневной жизни и на работе.

  • Азербайджанский винный дом в китайском городе Урумчи
    Винные реки

    В Китае начали продавать азербайджанские вина – в городе Урумчи открылся "Азербайджанский винный дом".

  • Невский проспект: Набережная реки Мойки со стороны Невского проспекта. Санкт-Петербург
    Квартал по обмену

    Строительство квартала Санкт-Петербурга в Минске начнется осенью будущего года – концепцию придумывали питерские архитекторы.

  • Сергей Шамба
    Мечты сбываются

    Экс-глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что благодаря России республика сегодня может реализовать многовековую мечту своего народа.

  • виноград
    Вопрос цены

    Трасса Армавир-Ереван будет перекрыта до тех пор, пока коньячный завод не пересмотрит цену на виноград, закупаемый у местных фермеров.

  • Ребенок на уроке
    За что боролись…

    Ликвидация русских школ - угроза для латышского языка. Почему к такому мнению приходят местные националисты?

  • Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, архивное фото
    Поезд дальше не идет

    Во многих странах Западной Европы железнодорожное сообщение существует только за счет госдотаций. Такая же судьба ждет и Балтию, считает эксперт.

  • Урна для голосования. Архивное фото
    Новые правила

    Вице-председатель парламентской комиссии рассказал, какие изменения могут быть внесены в Кодекс о выборах Республики Молдова до конца этого года.

  • Посольство Эстонии в Москве
    Эстонский наблюдатель

    Посольство Эстонии в России приняло приглашение российского Минобороны принять участие в наблюдении за учениями "Восток-2018".

  • Годовое общее собрание акционеров компании Газпром
    Осетия с газом

    "Газпром" намерен вложить около двух миллиардов рублей в развитие газовых сетей Южной Осетии.

  • Чиновники Астаны пересели на такси - как выглядит парковка без служебных авто
    Все лучшее – детям!

    Чиновники Астаны пересели со служебных автомобилей на эконом-такси – освободившиеся машины передадут школам и больницам.

  • Российский актер Турар Мураталиев в образе хана Ногая в фильме Золотая Орда
    К истокам

    После роли хана Ногая в телесериале "Золотая орда" Турар Мураталиев задумался о съемках собственного фильма по сказаниям кыргызских предков.

  • Девушки на улице Пенджикента, архивное фото
    Без тапочек и декольте

    В Таджикистане для женщин выпустили инструкцию, в которой указывается, какую именно одежду следует носить в повседневной жизни и на работе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Модель на стенде компании Pandora на Московском международном автомобильном салоне 2018.
Шик, блеск, скорость: в Москве проходит автомобильный салон
Дроном вернули потерявшегося верблюжонка
Верблюжонка-потеряшку в степи вернули в стадо с помощью дрона
Народная игра кок-бору
Кочевые традиции: как играть в кок-бору

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054