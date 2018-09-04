Скворцова рассказала о роли Узбекистана в борьбе с ВИЧ-инфекцией в СНГ

Глава Минздрава России рассказала о том, как проходит борьба с туберкулезом и другими инфекциями в странах СНГ.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала корреспонденту Sputnik, как Узбекистан реализует программу Технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД.

© Sputnik / Саид Царнаев На борьбу с ВИЧ до 2022 года Узбекистан направит 50 миллионов долларов

Вопросы борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом были затронуты на XXVIII заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Общая стоимость программы на период 2012-2018 годы составила около 32 миллионов долларов США.

Она рассказала, что для борьбы с туберкулезом и распространением ВИЧ-инфекции в мире были приняты Глобальные стратегии и Планы по противодействию этим социально-значимым инфекциям, в соответствии с которыми в каждой стране утверждаются национальные стратегии и планы.

"За последние два года отметилось снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку до 1,6%. Вместе с тем охват лиц, живущих с ВИЧ, антиретровирусной терапией в 2017 году в среднем составил до 50%, из них детей - 91%", - привела данные статистики Скворцова.

Кроме того, был затронут вопрос введения в странах СНГ института врачей общей практики вместо терапевтов, у России есть уже подобный опыт.

"Врачи общей практики обладают более широкой компетенцией по сравнению с участковыми терапевтами, так как получают дополнительные специальные знания по оториноларингологии, офтальмологии, неврологии и хирургии, и в этом их привилегия", - сказала Скворцова.

По итогам заседания участники пришли к определенным решениям в сфере охраны здоровья граждан в рамках Содружества, которые касаются совершенствования договорно-правовой базы.