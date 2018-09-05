Обнародовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

В результате инцидента погиб один человек, четверо пострадали.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Сети появились видео, на которых, как предполагается, запечатлены ракеты, выпущенных ВВС Израиля по провинции Хама. Соответствующие записи, опубликованные в Facebook, показал сирийский новостной портал Orient News.

На одном из видео виден полет ракеты в воздухе, а на другом запечатлены последствия взрыва ракеты на склоне горы недалеко от населенного пункта.

Ранее агентство САНА сообщило, что ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы, сбив пять ракет. По словам военного источника издания, ударам подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме. Как затем сообщили медики, в результате инцидента погиб один человек, четверо пострадали.

Как пишет РИА Новости, на ракетный удар отреагировали в обеих палатах российского парламента.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия должна на всех уровнях потребовать от Израиля прекратить бомбить Сирию.

Политик подчеркнул, что внешнее вмешательство мешает борьбе с терроризмом.

Глава международного комитета Совфеда, в свою очередь, напомнил, что любые военные удары по территории другого государства, кроме самообороны либо санкционированных СБ ООН, противоречат международному праву.

При этом он добавил, что оценку характера удара и его последствий должны давать военные специалисты.