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Последствия тайфуна Джеби

Тайфун "Джеби" оставил без электричества свыше 1,2 млн жителей Японии

© REUTERS / KYODO
В мире
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Из-за тайфуна погибли уже девять человек, ранения различной степени тяжести получили более 300 японцев.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Свыше 1,2 миллиона человек в японских префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без электроэнергии из-за обрушившегося накануне тайфуна "Джеби", которому в Японии присвоен порядковый номер 21, сообщает РИА Новости.

Тайфун, архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
Тайфун "Гаеми" обрушился на юг Японии

После тайфуна в этой части страны установилась солнечная и жаркая погода с температурой выше плюс 32 градусов. Отсутствие электричества лишает людей возможности использовать кондиционеры и вентиляторы.

В префектуре Киото 160 школьников оказались заблокированы в летнем лагере после того, как из-за тайфуна было прервано сообщение и разрушена единственная дорога.

Только в префектуре Осака не работают две тысячи светофоров. Это повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Сильный удар стихии пришелся на аэропорт Кансай, он оказался затоплен, и пока нет даже ориентировочных сроков, когда он возобновит работу. В здании аэропорта на ночь остались три тысячи пассажиров и несколько сотен сотрудников, рано утром в среду их стали на катерах отвозить в аэропорт Кобе, так как в мост, соединяющий остров, на котором находится аэропорт, и "материк", врезался унесенный тайфуном танкер, наземное транспортное сообщение было прервано.

Тайфун в Китае
© AFP 2018 / STR
Мощный тайфун достиг южного побережья Китая

Специалисты считают, что сбой в работе одного из крупнейших в Японии аэропортов может привести к катастрофическим последствиям для экономики региона.

По информации к этому часу, от тайфуна, который превратился в область низкого давления и ушел на северо-запад, погибли уже девять человек, ранения различной степени тяжести получили более 300 человек.

Теги:
Тайфун, Япония



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