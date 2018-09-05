В ДНР двое находятся в розыске по делу об убийстве Захарченко

Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики объявило в розыск двух человек, которые были в кафе "Сепар" в день убийства главы ДНР Александра Захарченко.

На официальном сайте ведомства появилось видео с фотографиями двух мужчин. В пресс-службе министерства не пояснили, ищут ли их в качестве возможных свидетелей или подозреваемых.

"Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", — добавили в МВД.

Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. В результате теракта пострадали 11 человек.