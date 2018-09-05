17:40 05 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Ситуация в британском городе Эймсбери

Лондон сообщил имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (58)
4601

В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей Москве ничего не говорят.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Королевская прокурорская служба Британии сообщила имена российских граждан, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей, — это Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом говорится в сообщении ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Россиян обвиняют по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли, сговоре с целью убийства, намеренном нанесении тяжелых телесных повреждений и "использовании и владении "Новичком" в противоречие закону о химоружии".

Обращается внимание на то, что ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию — на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

Ранее журналист Би-би-си Дэниел Сэнфорд на своей странице в Twitter также выложил фотоснимки подозреваемых.

В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей Москве ничего не говорят.

В ведомстве призвали Лондон перейти от "обвинений и информационных манипуляций" к взаимодействию правоохранительных органов.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (58)

По теме

Трамп не согласился разрывать связи с Россией из-за Солсбери и Эймсбери‍
Госдеп США: новые санкции против России вступят в силу 27 августа‍
Лавров снимает шляпу перед британцами: глава МИД РФ о высылке дипломатов
Теги:
Москва, Юлия Скрипаль, Сергей Скрипаль, Лондон, Великобритания



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рюмка водки, фото из архива
    Отдохнули не по-детски

    В МВД Азербайджана прокомментировали видеоролик, на котором дети курят и употребляют спиртное, произнося при этом тосты.

  • Молния
    Удар стихии

    За минувшие сутки в Гродненской области Беларуси удары молнии стали причиной семи пожаров, пострадали два жилых дома.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой
    Дружбе крепнуть!

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

  • Министерство Юстиции Армении
    Закон – не подарок

    Армянские чиновники теперь обязаны передавать в собственность государства полученные ими подарки дороже 155 долларов.

  • Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе, архивное фото
    Пятерка по географии

    Президент США Дональд Трамп, в отличие от других политиков, не путает Латвию и Литву, заявил посол республики в Соединенных Штатах.

  • Литовский политик Габриэлюс Ландсбергис
    Не надо так

    Литовские депутаты попросили руководство американской сети розничной торговли Walmart прекратить продажу футболок с символикой СССР.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Массовая свадьба в Южной Корее
Женятся все: в Южной Корее прошла массовая свадебная церемония
Когда партнер по танцу – дерево
Медвежий тверк: турист заснял косолапого во время забавного "танца"
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054