Google готовит революцию: ссылок с URL-адресом больше не будет

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Команда разработчиков браузера Google Chrome, которому вчера исполнилось десять лет, хочет совершить революцию в интернете — инженеры разрабатывают решение, которое позволит отказаться от привычных URL в пользу более совершенного способа обозначения адресов.
В частности, новая технология поможет бороться с мошенниками, которые вносят незначительные изменения в адрес сайта и крадут данные пользователей. Об этом пишет WIRED.
В Google считают, что такой формат обозначения адреса сайта устарел и небезопасен. Поскольку на большинстве смартфонов URL не отображается полностью, хакеры легко могут подменить адрес сайта, например, с .com на .biz и .info, и похитить данные пользователей.
"URL трудно читать, трудно понять, какая часть из них должна быть доверена. Я не думаю, что URL-адреса являются хорошим способом передать идентификацию сайта. Мы хотим прийти к тому, чтобы каждый пользователь мог быть уверен в подлинности посещаемого ресурса и безопасности своих данных".
По словам представителя компании, Google будет готов представить новый способ идентификации сайтов к весне следующего года.
В частности, речь идет о мобильной версии Google Chrome, картографическом сервисе Google Maps и погодном приложении. Google следит за 2 миллиардами устройств на Android и более чем за 100 миллионами iPhone, подсчитало издание.