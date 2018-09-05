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Google готовит революцию: ссылок с URL-адресом больше не будет

© Startup Stockphotos
В мире
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Новая технология поможет бороться с мошенниками, которые вносят незначительные изменения в адрес сайта и крадут данные пользователей.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Команда разработчиков браузера Google Chrome, которому вчера исполнилось десять лет, хочет совершить революцию в интернете — инженеры разрабатывают решение, которое позволит отказаться от привычных URL в пользу более совершенного способа обозначения адресов.

В частности, новая технология поможет бороться с мошенниками, которые вносят незначительные изменения в адрес сайта и крадут данные пользователей. Об этом пишет WIRED.

Отражение логотипа Google. Архивное фото
© AFP 2018 / li xin
К компании Google подан первый иск по обвинению в слежке
URL в 1990 году придумал физик Томас Берненс-Ли из объединения CERN. Изначально технология применялась для обозначения мест расположения файлов в интернете, позже ее стали использовать все сайты.

В Google считают, что такой формат обозначения адреса сайта устарел и небезопасен. Поскольку на большинстве смартфонов URL не отображается полностью, хакеры легко могут подменить адрес сайта, например, с .com на .biz и .info, и похитить данные пользователей.

"URL трудно читать, трудно понять, какая часть из них должна быть доверена. Я не думаю, что URL-адреса являются хорошим способом передать идентификацию сайта. Мы хотим прийти к тому, чтобы каждый пользователь мог быть уверен в подлинности посещаемого ресурса и безопасности своих данных".

По словам представителя компании, Google будет готов представить новый способ идентификации сайтов к весне следующего года.

Смартфон. Архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Не слушай, Алиса, или Не "ок", Google: что телефоны знают о своих владельцах
Ранее AFP обвинила Google в слежке за передвижениями пользователей. По данным агентства, многие сервисы компании для операционных систем iOS и Android собирают и хранят данные о местоположении пользователей, даже если в настройках приложения отключена функция геолокации.

В частности, речь идет о мобильной версии Google Chrome, картографическом сервисе Google Maps и погодном приложении. Google следит за 2 миллиардами устройств на Android и более чем за 100 миллионами iPhone, подсчитало издание.




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