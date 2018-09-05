Телекомпании подали в суд на "Яндекс" для блокировки копий их сериалов

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов.
Ранее суд принял такие меры в отношении этих сериалов, но на временной основе, пока идет разбирательство в суде. Теперь же телекомпании подали иск о полной блокировке, решение о которой может быть вынесено по окончании процесса.
Спор возник вокруг выдачи "Яндексом" ссылок на пиратские копии сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и мультсериала "Осторожно, земляне".
После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик все же решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.
"В России, например, нет проблемы музыкального пиратства как таковой. У нас есть "Яндекс.Музыка", Apple Music, Boom и другие легальные сервисы… В видеоконтенте мы вместо этого видим, что правообладатель, наоборот, пытается усложнить для пользователя просмотр контента", - констатировал, в частности, аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.