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ВОЗ сообщила, с какой болезнью столкнутся почти полтора миллиарда людей

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
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Эксперты провели исследование среди 1,9 миллиона людей из 168 стран.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что 1,4 миллиарда человек в будущем рискуют столкнуться с сахарным диабетом 2-го типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией, раком груди и толстой кишки из-за недостаточной физической активности. Об этом сообщает РИА Новости.

© © Foto: Zdravnica
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Исследование опубликовано в журнале The Lancet Global Health в преддверии третьего совещания высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по проблеме неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, которое состоится 27 сентября в Нью-Йорке.

Доктор Регина Гутхольд, ведущий автор исследования, отмечает, что более четверти взрослых людей на планете ведут недостаточно активный образ жизни, и эта тенденция сохраняется.

С 2001 по 2016 год жители западных стран, а также Латинской Америки и Карибского бассейна стали уделять меньше времени физической активности. Ученые объясняют это переходом к сидячему образу жизни, увеличением времени отдыха и ростом использования автотранспорта. В то же время в странах с более низким доходом у людей больше физической нагрузки на работе и меньше доступа к "пассивным" видам транспорта.

Согласно рекомендациям ВОЗ, люди в возрасте 18-64 лет должны уделять умеренным нагрузкам не менее 150 минут в неделю или не менее 75 минут интенсивным.

Исследование, проведенное среди людей старше 18 лет, охватило 1,9 миллиона человек из 168 стран.

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Теги:
Рак, диабет, ВОЗ



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