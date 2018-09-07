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Международная федерация журналистов призвала освободить Вышинского

© Sputnik / Стрингер
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Шестого сентября Херсонский городской суд продлил арест Вышинского, он останется под стражей до 4 ноября.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут назвал решение херсонского суда о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского неприемлемым и потребовал немедленно его освободить.

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"Продление содержания под стражей Kирилла Вышинского является неприемлемым, поскольку очевидно, что он был арестован не за что иное, как за свою работу журналиста. Мы не можем не рассматривать это как форму цензуры, которая противоречит демократии, поскольку свобода прессы является ключевой ценностью демократии. МФЖ требует немедленно его освободить", — заявил Лерут РИА Новости.

Шестого сентября Херсонский городской суд продлил арест Вышинского, он останется под стражей до 4 ноября. Защита ходатайствовала о передаче журналиста под личное поручительство его адвоката, однако суд отклонил заявление.

Защита намерена опротестовать решение в апелляционном суде. Сам журналист заявил, что обвинения против него необоснованны.

Теги:
Свобода слова, Свобода СМИ, Кирилл Вышинский, Москва, Журналист



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