Новым врио главы Донецкой народной республики стал Денис Пушилин

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу назначил нового исполняющего обязанности главы ДНР - им стал Денис Пушилин, который ранее несколько лет представлял Донецк на переговорах по Донбассу в Минске и был спикером парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Другим решением депутаты утвердили дату проведения выборов главы ДНР и парламента - 11 ноября. Провести в этот же день выборы решили и в соседней самопровозглашенной Луганской народной республике.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.