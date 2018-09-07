19:26 07 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Денис Пушилин

Новым врио главы Донецкой народной республики стал Денис Пушилин

© Sputnik / Сергей Аверин
В мире
Получить короткую ссылку
31 0 0

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу назначил нового исполняющего обязанности главы ДНР - им стал Денис Пушилин, который ранее несколько лет представлял Донецк на переговорах по Донбассу в Минске и был спикером парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Другим решением депутаты утвердили дату проведения выборов главы ДНР и парламента - 11 ноября. Провести в этот же день выборы решили и в соседней самопровозглашенной Луганской народной республике.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.

По теме

Вассерман рассказал, что теперь будет с Донбассом после убийства Захарченко
Жители Донецка о гибели Захарченко: мы потеряли надежду
В ДНР двое находятся в розыске по делу об убийстве Захарченко
Теги:
Александр Захарченко, Киев, Донбасс, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пять котят, фото из архива
    Кто сказал "мяу"?

    В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

  • Ремонтные работы в Республиканской детской больнице
    Впервые после войны

    В Республиканской детской больнице в Сухуме начался ремонт – восстановительные работы здесь не проводились со времен войны 1992-1993 годов.

  • Денис Руденко
    Не винное будущее

    Эксперт рассказал о том, станет ли молдавское домашнее вино экспортируемым продуктом и стоит ли ждать интереса к нему в мире.

  • Квадрокоптер
    Сверху виднее

    Эстонская полиция берет на вооружение беспилотники: они помогут лучше отслеживать ситуацию на дорогах и вовремя выявлять лихачей.

  • Казбек Кудзаев
    На одной волне

    Известный хирург из Осетии Казбек Кудзаев спел со своим пациентом прямо во время операции. Видеозапись врач опубликовал в Интернете.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

До сих пор в республике не существовало базового образовательного учреждения для подготовки журналистов
Альма-матер для журналистов: где будут учиться "золотые перья" Узбекистана
Привидения храма святого Георгия
Фигуры привидений в церкви святого Георгия добавили храму популярности
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054