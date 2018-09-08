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Ученые предупредили о массовом вымирание людей на Земле

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
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Всего через несколько десятков лет количество умерших от недостаточной физической активности может достичь 1,4–1,5 миллиарда человек.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения обнародовала отчет, согласно которому возможно вымирание людей, не делающих зарядку и не ходящих в спортзал. Об этом пишет Science Alert.

"32% женщин и 23% мужчин по всему миру не получают и десятой части необходимой организму физической активности", указывает издание.

Ученые уверены, что малоподвижный образ жизни спровоцирует обострение большинства хронических заболеваний, а бактерии и вирусные инфекции довершат дело.

Узбекские старики
© Flickr / Fulvio Spada
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"По данным ВОЗ, всего через несколько десятков лет количество умерших от недостаточной физической активности может достичь 1,4–1,5 миллиарда человек",  -говорится в статье.

Больше всего пострадает население развитых стран – около 40% жителей США и 36% граждан Великобритании.

Ученые начали бить тревогу из-за малоподвижного образа жизни людей уже давно, однако с 2001 года ситуация начала усугубляться. Люди перестали гулять, все больше времени стали проводить дома, мало занимаются спортом. Кроме того, человечество питается вредными продуктами.




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