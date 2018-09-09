Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате аварии ночью 8 сентября. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на руководителя управления информации и пресс-службы кабинета министров республики Диану Зантария.
"Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла на отрезке дороги Псоу-Сухум, после поста Мюссера, около 23.00. Геннадий Леонидович на пути в больницу был еще жив", - сказала Зантария.
По заявлению помощника генпрокурора Абхазии по связям с общественностью Даура Амичба, водитель автомобиля ВАЗ, столкнувшийся с машиной премьера, находился под действием наркотиков.
"Было проведено освидетельствование, алкоголя в его крови нет, а анализ на употребление наркотиков дал положительный результат", - объяснил он.
По данным помощника прокурора, водителем ВАЗ является Хаджарат Тарсман, житель села Звандрипш.
Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии.
Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.
Геннадий Гагулия был назначен премьер-министром Абхазии 24 апреля 2018 года.