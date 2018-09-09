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В Нью-Йорке открыли разрушенную при теракте 11 сентября станцию метро

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Станция, находившаяся под небоскребами Всемирного торгового центра, возобновила работу спустя 17 лет под новым названием.

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik.  Станция нью-йоркского метрополитена, которая была разрушена при теракте 11 сентября 2001 года, вновь открылась спустя 17 лет, сообщает телеканал CBS.

Станция метро Cortlandt Street была расположена под небоскребами Всемирного торгового центра. После теракта она была завалена обломками, потолок был пробит, а балки изогнуты.

Ее открыли под новым названием WTC Cortlandt.

Стоимость проекта составила 158 миллионов долларов.

Восстановленная станция украшена мозаикой с текстом Декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека ООН.

Напомним, 11 сентября 2001 года боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка - башни Всемирного торгового центра, а два других - на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.

Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

 Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.




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