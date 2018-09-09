Таджикистан отмечает 27-ю годовщину независимости страны

В этом году в Душанбе и других городах страны не будет ни военных парадов, ни праздничного шествия граждан. В столичном "Наврузгохе" 8 сентября пройдет концерт мастеров искусств республики, перед собравшимися также выступит президент республики Эмомали Рахмон.

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. В воскресенье в Таджикистане отмечается 27-я годовщина независимости страны.

Девятого сентября 1991 года Верховный совет Таджикистана на внеочередной сессии провозгласил государственную независимость страны. В этот же день в Декларацию о суверенитете внесли изменения, в частности было исключено действие актов СССР на территории страны. Таджикскую ССР переименовали в Республику Таджикистан и страну объявили самостоятельным субъектом международного права. Изменения внесли и в Конституцию.

После провозглашения независимости в Таджикистане началась гражданская война – противостояние между кланами и регионами, которое переросло в войну сторонников светского государства и фундаменталистского ислама. В годы войны с 1992 по 1997 годы, по официальным данным, погибли 60 тысяч человек, 250 тысяч стали беженцами и более миллиона стали вынужденными переселенцами.

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16 ноября 1992 года, в разгар войны, на севере страны в городе Ленинабаде, ныне Худжанд, прошла 16-я сессия Верховного совета Таджикистана. На сессии большинством голосов (83%) председателем совета был избран самый молодой депутат – 40-летний Эмомали Рахмонов.

Лишь в 1997 году противоборствующие стороны при посредничестве России подписали Общее соглашение о мире в Таджикистане, положившее конец гражданскому противостоянию.

27-я годовщина независимости Таджикистана будет отмечаться 9 сентября без военного парада и демонстрации.

Театрализованное представление "Торжество независимости" с участием более 10 тысяч человек и праздничный концерт с участием президента Таджикистана и членов правительства пройдут на стадионе "Наврузгох" столицы.

В парках культуры и отдыха в Душанбе пройдут массовые гуляния, запланированы концертные программы, которые начнутся с раннего утра 9 сентября.

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