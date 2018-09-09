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Игорь Додон

Президент Молдавии попал в ДТП и был госпитализирован

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В мире
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Кортеж президента попал в ДТП с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся.

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Кортеж президента Молдавии Игоря Додона в воскресенье, 9 сентября, попал в аварию на трассе Страшены-Калараш.

Глава государства был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на молдавский телеканал Publika.md.

По данным телеканала, кортеж президента попал в ДТП с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали.

Первые кадры видео с места аварии, в которой погиб премьер Абхазии
Sputnik
Первые кадры с места аварии, в которой погиб премьер Абхазии

"Две машины из официального кортежа президента страны попали в дорожно-транспортное происшествие. Людям, находившимся в автомобилях, оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Молдавии.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате аварии ночью 8 сентября.

Он в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. Авария произошла в момент, когда правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.




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