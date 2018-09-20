Российский самолет-разведчик был по ошибке сбит сирийской ПВО в ночь на 18 сентября. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих.
Первый сделанный в Катаре электромобиль будет выпускаться под маркой "Катара".
С военнослужащими Узбекистана проведено 67 инструкторско-методических и практических занятий.
Новогодние выходные в России продлятся десять дней, а майские — пять и четыре дня.
Роспотребнадзор получил 270 миллионов рублей, чтобы помогать бороться с болезнями Азербайджану, Кыргызстану, Армении, Беларуси, Казахстану, Сербии, Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану и Монголии.
Эксперты нашли вещество, способное "перепрограммировать" микрофлору и делать ее более стойкой к действию жирной пищи.
Всего была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях.
Российским и китайским компаниям поставлена жесткая задача — до конца года подписать контракт на поставку газа по западному маршруту, сообщил в понедельник вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам работы двусторонней российско-китайской межправительственной комиссии.
Израильская сторона обвиняет Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".
В ходе церемонии открытия учений было подчеркнуто, что такое тесное сотрудничество между двумя странами в военной сфере играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Центральной Азии.
Сакена Майгазиева оскорбило отношение звукорежиссера к другому коллективу – "Дос-Мукасан".
Власти штата Квинсленд пообещали награду в 100 тысяч австралийских долларов за информацию о преступнике, который подкладывает иголки в ягоды.
Военный источник сообщил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.
На борту пропавшего над Средиземным морем самолета находились 14 военнослужащих.
Демилитаризованная зона пройдет вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб.
О желании француза получить турецкое гражданство сообщили представители СМИ. Депардье ранее уже заявлял, что склоняется к мысли о том, что он "гражданин мира".
В качестве партнера по диалогу Азербайджан присоединился к ШОС в июне 2016 года, сейчас страна хочет стать наблюдателем в составе организации.
В перечень вошли 11 категорий рекомендованных продуктов: хлеб и хлебопродукты, злаки и бобовые; мясо и мясопродукты; рыба и рыбопродукты; молоко и молочные продукты; яйца; масло; сахар; овощи и бахчевые; фрукты и ягоды; картофель и чай.
В апреле ФАС уже предлагала удалить из всех смартфонов в России продукты Google и Apple и заменить их российскими разработками.
В Казахстане популярного российского певца Андрея Григорьева-Апполонова причислили к семье Аллы Пугачевой.