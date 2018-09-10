ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы после обработки 99% протоколов - за него отдали голоса 70,02% избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Мосгоризбиркома.

На втором месте расположился экс-депутат Госдумы РФ Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, он набрал 11,44% голосов. С 7,06% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,76% и 1,87% голосов избирателей соответственно.

© Sputnik / Виктор Вытольский Собянин открыл московский пресс-центр чемпионата мира по футболу

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,89%.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. В двух регионах - Хабаровском крае и Приморье - будет второй тур, еще в паре регионов его возможность не исключается. На губернаторских выборах в РФ применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать 50% + 1 голос.



