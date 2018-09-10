14:03 10 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск

Собянин лидирует на выборах мэра Москвы после обработки 99% протоколов

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
Получить короткую ссылку
27 0 0

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,89%.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы после обработки 99% протоколов - за него отдали голоса 70,02% избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Мосгоризбиркома.

На втором месте расположился экс-депутат Госдумы РФ Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, он набрал 11,44% голосов. С 7,06% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,76% и 1,87% голосов избирателей соответственно.

© Sputnik / Виктор Вытольский
Собянин открыл московский пресс-центр чемпионата мира по футболу
По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,89%.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. В двух регионах - Хабаровском крае и Приморье - будет второй тур, еще в паре регионов его возможность не исключается. На губернаторских выборах в РФ применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать 50% + 1 голос.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фестиваль Goodwood Revival
Путешествие в прошлое автоспорта: как прошел фестиваль Goodwood Revival
Узбекистанцы о наследии Толстого: без него немыслима литература
Узбекистанцы о Толстом: без него немыслимы ни литература, ни педагогика
Удивительные способности человеческого мозга
Удивительные способности человеческого мозга

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054