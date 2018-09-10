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Преступник за решеткой

Обнародовано имя кыргызстанца, протаранившего людей в Москве, и его мотивы

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
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В минувшие выходные в Москве мужчина протаранил группу людей, в результате чего один человек погиб, девять получили травмы. По данным оперативников, причиной автонаезда явилась ссора на бытовой почве.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Автомобиль Volkswagen Polo въехал в группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве в минувшие выходные.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, за рулем находился Бекжан Сарбишев 1997 года рождения, уроженец Кыргызстана, но гражданин России.

Указывается, что автонаезд молодой человек совершил из мести.

"В ночном клубе "Аура" Сарбишев с родственниками отмечал день рождения сестры. На танцплощадке незнакомые парни начали приставать к имениннице и ее подругам. Сарбишев заступился за них, и между ним и неизвестными лицами произошел конфликт, после чего они начали выяснять отношения на улице и позже разошлись", — говорится в сообщении.

Автомобили полиции на одной из улиц в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Кыргызстанец переехал на автомобиле своих земляков-обидчиков в Москве

После этого мужчина выждал обидчиков на улице и на своем автомобиле и протаранил их.

С места происшествия он скрываться не стал, его проверили на предмет алкогольного опьянения, он был трезв.

В результате наезда десять человек получили различные травмы. Один из них - гражданин Амантур Абдисамат уулу 1997 года рождения - от полученных травм скончался в московской городской клинической больнице № 68.

В отношении задержанного Сарбишева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", "Покушение на убийство, двух или более лиц, совершенное общеопасным способом".




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