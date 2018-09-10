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Врач в кабинете во время осмотра перед вакцинацией против гриппа.

Россию в ближайшее время "атакуют" два новых штамма гриппа

© Sputnik / Николай Хижняк
В мире
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В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году, и иммунитет к ним у россиян не сформирован.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Два новых штамма гриппа "атакуют" Россию в этом эпидемиологическом сезоне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой данные Роспотребнадзора, которые были опубликованы на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован", - говорится на стенде ведомства.

Медицинский работник делает укол
© Sputnik / Александр Кондратюк
В Узбекистане с 2019 года начнут бесплатно прививать от гриппа

Уточняется, что большинство людей болеют гриппом около недели, но некоторые заболевают серьезнее. Возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.

Ранее стало известно, что в Узбекистане с 2019 года начнут проводить бесплатную предсезонную вакцинацию.

За счет средств госбюджета прививки будут делать детям старше шести месяцев и взрослым с определенными хроническими заболеваниями.




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