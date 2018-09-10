В Кыргызстане разыскивают водителя маршрутки, смотревшего порно за рулем

Маршруточник умудрился смотреть видео для взрослых прямо на глазах у пассажиров. При этом в салоне микроавтобуса вместо стандартных кресел установлены деревянные стулья.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Правоохранительные органы Бишкека разыскивают водителя маршрутного микроавтобуса, который смотрел порно за рулем во время движения прямо на глазах у пассажиров.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УОБДД Бишкека.

В распоряжении редакции оказалось видео, снятое очевидцем, на кадрах которого видно, как маршруточник ведет машину, держа смартфон на руле и просматривая кино для взрослых.

По словам источника, видео было снято вечером 12 августа в маршрутке № 100, которая двигалась по улице "7 Апреля".

При более детальном просмотре становится понятно, что пассажиры вынуждены сидеть не на креслах, а на обычных деревянных стульях.

Сообщается также, что сотрудники милиции попросили автора видео пройти очную ставку с маршруточниками линии № 100, однако он отказался сотрудничать с правоохранителями.

© Flickr / Stanislav Magay В Ташкенте наказан водитель, читавший газету за рулем автобуса

В данном контексте уместно вспомнить инцидент с ташкентским водителем, который шокировал публику тем, что на ходу читал газету. Пользователи соцсетей негодовали по этому поводу, в обществе разразилась настоящая буря – граждане требовали наказать водителя, который подвергал людей риску своими действиями. В результате руководство компании "Тошшахартрансхизмат" сразу же вызвали на ковер нарушителя и наказали, "пересадив" на автобус "Исузу". Соответственно, уменьшились его зарплата, статус и водительская категория.