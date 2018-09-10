NASA не стала отвечать на запрос о психологическом состоянии астронавтов

Космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения "микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. "Роскосмос" в рамках расследования по дыре в "Союзе МС-09" направлял в NASA запрос о психологическом здоровье американских астронавтов, но там его сочли неэтичным.

"Был такой запрос, но ответ со стороны NASA не отправлялся. Там его признали неэтичным", - сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.

Кроме того, по его словам, в американском агентстве посчитали, что это противоречит требованиям о неразглашении персональных данных.

Утечку воздуха на МКС нашли полторы недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Тридцатого августа в ходе переговоров с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения "микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. В тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.