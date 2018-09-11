14:58 11 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Учения танковых войск Восточного военного округа

В России стартовали крупнейшие за 40 лет военные учения

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В мире
Получить короткую ссылку
10910

На Дальнем Востоке начались военные маневры "Восток-2018".

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Российская армия начала крупнейшие в истории современной России учения "Восток-2018".

Об этом сообщает пресс-служба ​департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Численность военнослужащих будет беспрецедентной – в маневрах примут участие триста тысяч военнослужащих, тридцать шесть тысяч танков, бронетранспортеров и БМП, более тысячи самолетов и вертолетов и почти сотня кораблей.

Закрытие учений стран-членов ШОС Мирная миссия-2018
© Sputnik / Александр Кондратюк
Боевое содружество: как прошли учения стран ШОС

Учения будут проходить в два этапа. На первом из них армия обеспечит развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание группировки ВМФ. Второй этап предполагает отработку управления войсками в условиях оборонительных и наступательных действий.

Активная фаза маневров "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября.

Указывается, что в военных учениях на полигоне Цугол примут участие воинские формирования Народно-освободительной армии Китая.

Узбекистанцы установили рекорд на АрМИ-2018 >>>




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лого ОПЕК на международном экономическом форуме в Алжире
    Сказано – сделано

    Азербайджан представил данные о выполнении обязательств по сокращению добычи нефти в соответствии с Венскими соглашениями.

  • Дом
    Ценный подарок

    Городские власти подарят квартиру родителям двухмиллионного жителя Минска – по расчетам, он должен родиться в конце следующего года.

  • Пистолет
    Большой куш

    За девять лет грабители банков и инкассаторских автомобилей в Абхазии похитили в общей сложности свыше 30 миллионов рублей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Форум макома в Шахрисабзе
Впервые в Узбекистане: форум макома объединил участников из 73 стран
Кадры задержания боевика, обвиняемого в работе на СБУ
Кто готовил теракт в ДНР: оперативная съемка спецслужб
Удивительные способности человеческого мозга
Удивительные способности человеческого мозга

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054