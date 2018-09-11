В России стартовали крупнейшие за 40 лет военные учения

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Российская армия начала крупнейшие в истории современной России учения "Восток-2018".

Об этом сообщает пресс-служба ​департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Численность военнослужащих будет беспрецедентной – в маневрах примут участие триста тысяч военнослужащих, тридцать шесть тысяч танков, бронетранспортеров и БМП, более тысячи самолетов и вертолетов и почти сотня кораблей.

© Sputnik / Александр Кондратюк Боевое содружество: как прошли учения стран ШОС

Учения будут проходить в два этапа. На первом из них армия обеспечит развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание группировки ВМФ. Второй этап предполагает отработку управления войсками в условиях оборонительных и наступательных действий.

Активная фаза маневров "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября.

Указывается, что в военных учениях на полигоне Цугол примут участие воинские формирования Народно-освободительной армии Китая.

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